晨星：企業價值存有折讓 長線可考慮吸納

▲ 晨星認為不少企業價值被低估，認為長線投資者可考慮吸納。

環球股市經歷一輪急挫後近期略為回升，投資者關注是否已經見底。晨星認為，目前大部份企業的估值較其公允價值有折讓，觀察到不少長線投資機會，認為長線投資者可考慮吸納。

晨星股票分析員譚綺蘅指出，疫情影響中國數碼廣告投入，其中騰訊 （00700） 在社交廣告方面仍可望錄得增長，但其他企業如百度（美：BIDU）、微博（美：WB）等則將受累。另一方面，疫情期間更多人留在家中，使手機遊戲成為受惠板塊，騰訊、網易（美：NTES）等都可望得益，這亦已反映在騰訊近期的股價上。至於阿里巴巴 （09988） ，其廣告業務仍有下跌，而網購業務短期內需受疫情衝擊，但仍然具韌性。

晨星高級股票分析員胡啟泰表示，銀行股面臨的不確定性增加， 預期信貸成本短期會上升，但預期情況仍然溫和；派息方面，本港銀行及新加坡銀行具強勁資本水平，相信仍然可維持派息。晨星看好工行 （01398） ，因雖然內地利率走低，但工行有龐大存款基礎，相信其淨息差表現會較好；非銀行金融機構則看好平保 （02318） 及港交所 （00388） 。

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