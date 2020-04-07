【新冠肺炎】港上市生物科技公司　研3大藥物醫治新冠肺炎

▲ 香港上市的歌禮製藥（01672）就審視現有的資源及再研究，研發新型治療HIV的藥物「ASC 09」，近期亦開始對新冠肺炎患者作臨床測試。

新冠肺炎疫情肆虐全球，源頭以及傳播方式仍屬未知之數，間接影響疫苗以及醫療方式研發，不少生物科技醫藥公司皆開始研發新藥，希望儘快找到有效的藥物，讓新冠肺炎病患者藥到病除。

生物科技醫藥企業歌禮製藥（01672）專研療肝炎、愛滋病的藥物，並已於2018年在香港上市。該公司運營副總裁兼執行董事何淨島表示，「近期不少學術報告發現，新冠肺炎的蛋白結構，與HBV（乙型肝炎）、HCV（丙型肝炎）及HIV（愛滋病）病毒相似，醫治以上3類病毒的藥物，或有機會醫治新冠肺炎患者。」

▲ 按歌禮製藥資料顯示，2月頭，歌禮製藥就與位於中國武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院合作，啟動藥物「ASC 09」與利托那韋的臨床測試，其後亦與浙江大學醫學院附屬第一醫院啟動臨床實驗。（受訪者提供圖片）

建議藥物組合療法

以往用於醫治愛滋病的西藥「瑞德西韋」（Remdesivir），更成為現時治療新冠肺炎患者的主要用藥。何淨島表示，有鑑於此，歌禮製藥就審視現有的資源及再研究，研發新型治療HIV的藥物「ASC 09」，近期亦開始對新冠肺炎患者作臨床測試。「新藥或比以往醫治HIV病毒的藥效更佳，早前已在武漢及浙江省醫院開始對新冠肺炎患者臨床實驗。」

▲ 歌禮製藥運營副總裁兼執行董事何淨島表示，近期不少學術研究報告發現，新冠肺炎的蛋白結構，與HBV（乙型肝炎）、HCV（丙型肝炎）及HIV（愛滋病）病毒相似，醫治以上3類病毒的藥物，或有機會醫治新冠肺炎患者。（受訪者提供圖片）

其次，鑑於目前並未有一隻完全針對新冠肺炎的疫苗及藥物出現，何淨島表示，大多都會使用藥物組合療法。「經過研究，我們亦發現，利托那韋（Ritonavir）單獨使用，效用或不大，但如果配合其他藥物使用，能將藥效以倍數擴大。」何解釋，利托那韋是「老藥」，雖然並非他們公司首創，而是仿製外國藥企而成，但是口服方式，用法較易接受。

未來治療肺炎疫情的藥物，或不能只靠一個『神藥』，必須靠『組合療法』，才能奏效。

她補充，該仿製藥目前仍未推出，希望儘快通過臨床測試及藥物檢驗，推出市場。按資料顯示，2月頭，歌禮製藥就與位於中國武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院合作，啟動藥物「ASC 09」與利托那韋的臨床測試，其後亦與浙江大學醫學院附屬第一醫院啟動臨床實驗。

【新冠肺炎】蓋茨數十億美元資助研發新冠疫苗：只有此事能讓生活回復正常

【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成 或數月內推出抗新冠病毒

丙型肝炎藥物助肺炎患者

此外，何淨島亦指出，鑑於研究發現丙型肝炎藥物能助治癒新冠肺炎患者，而公司在2018年亦已推出專治丙型肝炎藥物口服戈諾衛（Danoprevir），早前亦已測試該藥物能否用於疫情控制。「早前就與中國內地南昌市醫院合作，啟動臨床實驗，患者經治療後，起碼3次對新冠病毒測試為陰性，最終全數出院。」

▲ 歌禮製藥於2018年已推出專治丙型肝炎藥物口服戈諾衛（Danoprevir），臨床測試後發現，對新冠肺炎患者病情有幫助。（受訪者提供圖片）

根據歌禮製藥公告資料顯示，2月底該公司就宣布與南昌市第九醫院合作，啟動關於口服藥戈諾衛與利托那韋的臨床測試，實際病例共有11個，經過兩種藥物聯合治療後，達到國家衛生健康委員會發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》的出院標準後出院。

雖然瑞德西韋對新冠肺炎有療效，但靜脈注射方式始終對患者不便，或有副作用出現，而公司發現及研發的新藥皆為口服，對患者而言較方便，希望之後再將臨床測試規模擴大，以確保藥物對治療新冠肺炎效有效用。

記者：李彥煒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l