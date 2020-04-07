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【新冠肺炎】司機收入大跌　Uber推招聘功能助找其他工作

科技 17:22 2020/04/07

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Uber近日推出全新「Work Hub」功能，將與麥當勞、FedEx、UPS和等公司合作，協助Uber司機尋找新工作。

新冠肺炎在全球肆虐。有Uber司機反映，受到疫情影響，近日乘客人數急降，亦有Uber司機因健康顧慮而停止工作，令收入大受影響。為了解決問題，Uber近日推出全新「Work Hub」功能，將與麥當勞、FedEx、UPS和等公司合作，協助Uber司機尋找新工作，幫補家計。

>>>【新冠肺炎】避免病毒散播　Uber暫停美國加拿大拼車服務

>>>【武漢肺炎】墨西哥Uber暫停240個用戶帳號

Uber表示，受疫情影響，外出人數驟減，Uber司機正面臨工作短缺。路透社報道指，有Uber司機反映其收入下降了80%，亦有許多司機因健康顧慮而停止工作。因此Uber昨（6日）宣布，正式推出新功能「Work Hub」，解決司機工作問題。

Uber昨宣布，正式推出新功能「Work Hub」，解決司機工作問題。（Uber資料圖片）

據了解，Work Hub的用法與招聘平台相似，列出了來自其他外部公司的職缺，例如麥當勞、FedEx、UPS、百事可樂等，為司機提供一些輪班工作，包括倉庫、配送及客服等。Uber亦表示，正與物流服務公司溝通，為該公司平台中24萬持有商業營運執照的司機尋求工作機會。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi在聲明中表示，Uber為司機提供外部公司的工作機會。（法新社資料圖片）

Uber發言人指，Work Hub已經在美國市場推出，將會在短時間內在其他地區市場登場。Uber行政總裁Dara Khosrowshahi在聲明中表示，Uber為司機提供外部公司的工作機會，幫助司機應對新冠病毒帶來的影響，並且增加賺錢的機會。

除Uber外，另一共享汽車巨頭Lyft早前亦表示，疫情爆發後，客戶需求下降超過 20%，旗下司機收入亦大幅減少。Lyft其後向司機發出電郵，指亞馬遜目前正招聘雜貨店售貨員、倉庫工人、送貨員等，並稱只能以此方式協助司機獲得額外收入。根據彭博報道指，現時已經有逾 10萬名美國Lyft司機報名參加。

>>>Uber最熱門失物　手機銀包之外仲有車匙？

責任編輯：曾曉汶

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