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港鐵東涌線延線延長1.3公里造價187億　每公里成本逾百億？

金融經濟 16:47 2020/04/07

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東涌線延線工程料作價達187億元，每公里成本較近期港鐵延線更高，港府指內部回報率仍有3.9厘。

行政會議已批准政府邀請港鐵公司 （00066） 開展東涌線延線項目的詳細規劃及設計，據立法會文件，港鐵公司提交的項目建議書，東涌線延線的預算建造成本約為 187億元（按2016年12月價格計算），增加1.3公里行車。以此計算，東涌線延線每公里成本達144億元，較港鐵近年西港島線、沙中線和高鐵都要高。

港府料，東涌線延線工程於2023年動工，延綫部分可於2029年竣工。港府已邀請港鐵就東涌綫延綫展開初步研究，取得進展，工程包括3大方面：

1. 將現有東涌線從東涌站伸延約1.3公里至東涌西地區並增設一個新鐵路站

2. 於東涌東填海區為東涌線增設一個中途站

3. 於香港站東面建造機場鐵路掉頭隧道延展段（餘下部分）

港府提交立法會的文件中，有東涌綫延綫的示意圖。

政府文件指，根據港鐵公司的估算，若不在中環建造機場鐵路掉頭隧道延展段，會令東涌線車繁忙時段車廂乘客密度會超逾每平方米站立4人的，有需要建造機場鐵 路掉頭隧道延展段餘下部分約460米，並於2032年啟用。

每公里成本較沙中線更高　內部回報率3.9%

以立法會文件資料，以及近期港鐵更新沙中線的工程造價資料，東涌線每公里成本較高：

鐵路線 全長（公里） 鐵路成本（港元） 每公里成本（港元）
東涌線延線（未計中環部分） 1.3 187億 143.8億
東涌線延線（計及中環工程） 1.76 187億 106.25億
西港島線 3 185億 61.7億
沙中線 17 約830億 48.8億
高鐵（香港段） 26 844億 32.5億

雖然每公里成本破百億，港府指東涌線延線的經濟內部回報率每年約為3.9%。

港府的推算為，在通車50年內，估計東涌線延線可為市民合共節省7.92億小時。東涌線延線的經濟效益，包括通車後50年內所節省的時間、其他公共交通工具節省的營運費用和因交通意外減少而節省的費用，估計約為614億元（按2016年價格計算）。

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香港股票 經濟 港鐵公司（00066） 鐵路 東涌 港鐵 港鐵

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