港鐵東涌線延線延長1.3公里造價187億　每公里成本逾百億？

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行政會議已批准政府邀請港鐵公司 （00066） 開展東涌線延線項目的詳細規劃及設計，據立法會文件，港鐵公司提交的項目建議書，東涌線延線的預算建造成本約為 187億元（按2016年12月價格計算），增加1.3公里行車。以此計算，東涌線延線每公里成本達144億元，較港鐵近年西港島線、沙中線和高鐵都要高。
港府料，東涌線延線工程於2023年動工，延綫部分可於2029年竣工。港府已邀請港鐵就東涌綫延綫展開初步研究，取得進展，工程包括3大方面：
1. 將現有東涌線從東涌站伸延約1.3公里至東涌西地區並增設一個新鐵路站
2. 於東涌東填海區為東涌線增設一個中途站
3. 於香港站東面建造機場鐵路掉頭隧道延展段（餘下部分）
政府文件指，根據港鐵公司的估算，若不在中環建造機場鐵路掉頭隧道延展段，會令東涌線車繁忙時段車廂乘客密度會超逾每平方米站立4人的，有需要建造機場鐵 路掉頭隧道延展段餘下部分約460米，並於2032年啟用。
每公里成本較沙中線更高 內部回報率3.9%
以立法會文件資料，以及近期港鐵更新沙中線的工程造價資料，東涌線每公里成本較高：
|鐵路線
|全長（公里）
|鐵路成本（港元）
|每公里成本（港元）
|東涌線延線（未計中環部分）
|1.3
|187億
|143.8億
|東涌線延線（計及中環工程）
|1.76
|187億
|106.25億
|西港島線
|3
|185億
|61.7億
|沙中線
|17
|約830億
|48.8億
|高鐵（香港段）
|26
|844億
|32.5億
雖然每公里成本破百億，港府指東涌線延線的經濟內部回報率每年約為3.9%。
港府的推算為，在通車50年內，估計東涌線延線可為市民合共節省7.92億小時。東涌線延線的經濟效益，包括通車後50年內所節省的時間、其他公共交通工具節省的營運費用和因交通意外減少而節省的費用，估計約為614億元（按2016年價格計算）。
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