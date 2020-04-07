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【美國疫情】搶購20萬槍械自救 創FBI新記錄

環球社會熱點 16:58 2020/04/07

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美國多個州分實施居家令，民眾忙著搶購食物、生活用品，還有槍械。據聯邦調查局錄得單月售出20萬支槍械。

新冠肺炎疫情蔓延，美國確診人數飆升，累積個案逾36萬人。美國多個州分已發出「居家令」，限制民眾外出，總統特朗普都呼籲國民嚴格遵守社交隔離準則，以遏制疫情進一步擴散。民眾忙著搶購食物、生活用品，還有樣產品同樣大受歡迎。據聯邦調查局錄得單月售出20萬支槍械。

【美國疫情】6州實施居家令 全國4分1人口禁足

【美國疫情】大麻生意興隆 店家稱民眾搶購是為了健康

美國媒體報道，聯邦調查局（FBI）數據顯示，單是三月已售出20萬支槍械。售賣槍械的店鋪向傳媒透露，生意多到來不及將貨品上架。其中伊利諾伊州銷量冠絕各州，賣出近5萬支槍械；其餘有德州、肯塔基州、佛羅里達州、加州等。

購買槍械前，FBI會針對買家進行背景調查，確保無犯罪記錄。單是今年3月，FBI已因購買槍械展開37萬宗背景調查，較去年同期增加11萬人。單是3月21日，已有21萬背景調查完成，為有史以來最高單日紀錄。

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今年3月的單月數字更突破2015年33萬宗背景調查紀錄，因時任總統奧巴馬有意收緊槍械管制而掀起槍械購買潮；成為1998年來落實展開背景調查以來的單月最高紀錄。

疫情之下，槍械跟糧食、廁紙一樣搶手，喬治亞州立大學法律系教授Timothy Lytton分析原因有二。

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限制居民出門、限制購物等一些列防疫措施，令群眾更為恐慌；有民眾擔憂若情況繼續，政府或暴徒可趁機接管城市，紛紛購置槍械戒備。

另外也有民眾擔心，警察、消防、醫療健康服務等緊急服務，會因疫情爆發而受阻，怕有賊人趁機犯案。如早前牛津大學和荷蘭博物館先後有價值連城的畫作被盜。故美國民眾紛紛搶購槍械自救。

【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享）

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