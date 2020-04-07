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【日本緊急狀態】安倍：經濟陷戰後最大危機 強調不封城

環球社會熱點 17:06 2020/04/07

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【日本疫情】7地緊急狀態 安倍：不封城 靠民眾自律

日本多個大城市疫情惡化，首相安倍晉三引用《特別措施法》，發布緊急事態宣言。東京、大阪、福岡等7個都府縣進入緊急狀態，為期一個月。安倍見記者時表示，日經濟本面對二戰以來最大危機。但他強調，不會跟隨外國封城，僅呼籲國民遵守新措施，減少人與人接觸。他補充，如果措施奏效，新增確診人數可大大降低。

【日本疫情】安倍明針對7地頒緊急狀態 惟強調不會封城

【日本緊急狀態】頒令需2條件 醫護界一再催促終成事

安倍首先感謝醫護的努力，但指國內的醫療系統瀕臨崩潰，無症狀及輕症患者將入住由酒店改裝而成的醫療設施，騰出空位予更有需要的患者。他再次呼籲，民眾留在家中，以減輕醫護壓力。

安倍稱，提供基本服的公司會維持運作，包括電力、煤氣公司及銀行。他建議，企業實施在家工作；如需到辦公室上班，可以實施輪班制，減少接觸及感染風險；目標是減少至少70%接觸。

【日本疫情】東京爆發逃亡潮 7地區進入緊急狀態

【日本疫情】安倍推7.7萬億救市 派錢予中小企及家庭

日本首次引用《特別措施法》，發表緊急事態宣言。雖然要求民眾避免非必要、非緊急外出具法律依據，但並非強制措施，政府也未如預期仿傚外國封城。

安倍較早前在國會強調，頒令目的是要求國民配合政府抗疫，減少感染機會。他要求民眾徹底避開「三密」，即「密閉、密集、密切」的行動，以維持社會運作。

安倍在眾議院委員會上就緊急事態宣言辯護時稱，為避免新措施引發混亂，需做好準備。

【日本疫情】緊急狀態何以惹爭議？各國緊急令權力一覽

【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

安倍在眾議院委員會上就緊急事態宣言辯護時稱，為避免新措施引發混亂，需做好準備，所以選擇在今日傍晚頒緊急狀態。他認為，以城市地區為中心的疫情擴大，醫療體系崩潰令人擔憂，有必要發表宣言。

經濟大臣西村康稔聽取專家意見時透露，緊急事態宣言維持至5月6日。安倍解釋，這考慮到實施新措施所需時間、觀察效果、病毒潛伏期等。

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已進入緊急狀態的地區，當地知事可徵用醫藥品和食品，也有權徵用土地和建築物建立醫療設施，甚至可限制居民私權。外界關注政府權力會否過大，安倍在參院議委員會上僅指，政府會對此負責。

疫情重災區東京都的知事小池百合子接受訪問時表示，防止疫情蔓延是一大目的，首要減少人流。

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