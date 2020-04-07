▲ 【日本疫情】7地緊急狀態 安倍：不封城 靠民眾自律

日本多個大城市疫情惡化，首相安倍晉三引用《特別措施法》，發布緊急事態宣言。東京、大阪、福岡等7個都府縣進入緊急狀態，為期一個月。安倍表示，如果措施奏效，新增確診人數可大大降低，呼籲國民遵守新措施。

【日本疫情】安倍明針對7地頒緊急狀態 惟強調不會封城

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日本首次引用《特別措施法》，發表緊急事態宣言。雖然要求民眾避免非必要、非緊急外出具法律依據，但並非強制措施，政府也未如預期仿傚外國封城。

安倍強調，頒令目的是要求國民配合政府抗疫，減少感染機會。他要求徹底避開「三密」，即「密閉、密集、密切」的行動，以維持社會運作。

▲ 安倍在眾議院委員會上就緊急事態宣言辯護時稱，為避免新措施引發混亂，需做好準備。

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安倍在眾議院委員會上就緊急事態宣言辯護時稱，為避免新措施引發混亂，需做好準備，所以選擇在今日傍晚頒緊急狀態。他認為，以城市地區為中心的疫情擴大，醫療體系崩潰令人擔憂，有必要發表宣言。

經濟大臣西村康稔聽取專家意見時透露，緊急事態宣言維持至5月6日。安倍解釋，這考慮到實施新措施所需時間、觀察效果、病毒潛伏期等。

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已進入緊急狀態的地區，當地知事可徵用醫藥品和食品，也有權徵用土地和建築物建立醫療設施，甚至可限制居民私權。外界關注政府權力會否過大，安倍在參院議委員會上僅指，政府會對此負責。

疫情重災區東京都的知事小池百合子接受訪問時表示，防止疫情蔓延是一大目的，首要減少人流。

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