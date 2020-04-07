假理財廣告訊息持續肆虐　3項貼士網民保平安

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【新冠肺炎】港上市生物科技公司 研3大藥物醫治新冠肺炎
肺炎疫情加速商戶使用電子渠道營商，在網上刊登廣告對宣傳的重要性亦日益提高，不過近日在Google Ads和Facebook上，愈來愈多具欺騙虛假內容的廣告出現，較為港人常見的包括以明星如譚詠麟、甄子丹等藝人或名人照片，配上投資或賺錢心得的廣告，吸引網民按入連結，嚴重影響用戶使用體驗及刊登這些廣告的平台的可信度。
有關問題已在去年下半年已獲廣泛報道，Facebook亦在去年12月已經起訴一間涉事的廣告公司，不過問題至今仍然持續，而且這些惡意廣告的形式亦有所進化。
近日在香港、台灣等地的網站，除了以明星圖像的假連結欺騙用戶的廣告仍舊出現，亦發現有以「高薪職位」或「求才資訊」等內容作招徠的圖片，吸引網民點擊連結。隨後會可以看到與連結不符的內容，例如是假新聞網站的Bitcoin賺錢心得「報道」，最終目的是欺騙讀者輸入詳細資訊並註冊免費帳戶，同時趁機在用戶裝置上安裝後門程式。
以下本網亦總結一些網絡保安貼士，供讀者參考：
＞＞【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息
責任編輯：周俊霖
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