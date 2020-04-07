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假理財廣告訊息持續肆虐　3項貼士網民保平安

科技 16:36 2020/04/07

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網上虛假訊息廣告持續肆虐，網站用戶點擊連結前要小心為上。

肺炎疫情加速商戶使用電子渠道營商，在網上刊登廣告對宣傳的重要性亦日益提高，不過近日在Google Ads和Facebook上，愈來愈多具欺騙虛假內容的廣告出現，較為港人常見的包括以明星如譚詠麟、甄子丹等藝人或名人照片，配上投資或賺錢心得的廣告，吸引網民按入連結，嚴重影響用戶使用體驗及刊登這些廣告的平台的可信度。

有關問題已在去年下半年已獲廣泛報道，Facebook亦在去年12月已經起訴一間涉事的廣告公司，不過問題至今仍然持續，而且這些惡意廣告的形式亦有所進化。

近日在香港、台灣等地的網站，除了以明星圖像的假連結欺騙用戶的廣告仍舊出現，亦發現有以「高薪職位」或「求才資訊」等內容作招徠的圖片，吸引網民點擊連結。隨後會可以看到與連結不符的內容，例如是假新聞網站的Bitcoin賺錢心得「報道」，最終目的是欺騙讀者輸入詳細資訊並註冊免費帳戶，同時趁機在用戶裝置上安裝後門程式。

以下本網亦總結一些網絡保安貼士，供讀者參考：

  • 1. 這些連結通常會連往非正規的新聞網站，而且內容設計都有模仿正式新聞報道的傾向，但字眼卻會使用香港不常見的語句。在點擊任何連結時宜要更謹慎，亦可於手機、電腦安裝網絡保安程式，減少被後門程式攻擊的機會。
  • 2. 如果發現不慎點擊至欺詐網站，最好馬上關閉有關連結，切忌輸入任何個人信息。
  • 3. 用戶可在發現問題廣告後，選取「隱藏此類型的廣告」，亦可考慮向Facebook、Google等投訴。但要留意的是，廣告內容為經Google或Facebook系統派發，刊載廣告的網頁無法干預，而且不法份子會不停以新的廣告帳戶發放虛假廣告，現時的系統未能做到完全有效封鎖。

＞＞惡意廣告軟件入侵　Google下架多個兒童遊戲軟件

＞＞【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息

責任編輯：周俊霖

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