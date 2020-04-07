標普下調神州租車信用評級至「B-」 前景展望負面

▲ 標普將神州租車信用評級由「B+」下調至「B-」。

受瑞幸咖啡（美︰LK）財務數據造假風波拖累的神州租車 （00699） 遭標普下調評級，其發行人信用評級由「B+」下調至「B-」，前景展望為負面。標普指，神州租車的 股票和債券價格的大幅下跌，令其在資本市場獲取資金的機會減少， 公司與銀行的關係可能​​會受到考驗。

瑞幸咖啡 於4月2日宣布對其內部調查結果，涉及偽造銷售總額為22億元人民幣。 儘管 神州租車 是一家與瑞幸沒有直接關係的單獨上市的公司，但與兩家公司大東同為陸正耀，引起投資者對其公司管理層的擔憂。

標普認為， 神州租車的 二手車銷售計劃能帶來潛在現金流入，但仍要視乎市場需求，預期該公司 的 流動性仍然弱勢。 報告亦指出，同屬「神州系」的 寶沃汽車亦面臨流動性 疲軟，從神州租車手上 購回汽車的能力下降。

標普亦提到，如果神州租車與 銀行的關係惡化，並且無法從資本市場獲取資金，增加了公司的流動性和再融資壓力的話，或會進一步下調其評級。另外，若公司 在二手車市場上出售汽車面臨困難，也會有降級風險。

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