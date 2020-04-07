瑞幸啟動巨額理賠申請 多間內地險企恐被牽連

▲ 美國上市的瑞幸咖啡啟動巨額理賠申請，而平安產險為公司其中一位承保方。

於美國上市及被稱為中國星巴克的內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK），早前捲入22億元人民幣財務造假案繼續發酵，據內地媒體報道指，美國有多家律師行將對瑞幸及特定管理人員提訴，公司正向相關保險公司提出董事及高級管理人員責任保險（董責險）賠償申請。

董責險是指由公司或公司與董事、高級管理人員共同出資購買，對被保險董事及高級管理人員在履行公司管理職責過程中，因被指控工作疏忽或行為不當，而被追究其個人賠償責任時，由保險人負責賠償該董事或高級管理人員進行責任抗辯所支出的有關法律費用，並代為償付其應當承擔的民事賠償責任的保險。

據報道指，瑞幸咖啡上市前投保了董責險，總保額達2500萬美元（1.95億港元），當中內地有多家保險公司以共保體的形式參與相關承保。

瑞幸董責險保單組成的共保體共有4層，底層共保體由8家中資公司組成，保額1000萬美元（約7800萬港元），其中中國平安 （02318） 的中國平安產險是底層首席承保方，承保底層份額達30%。

業界人士表示，當損失達到約定金額度報，「底層」將被擊破，再由緊接著的「超賠層」承保公司，繼續賠償。「底層」承保公司往往受到影響最大，反之，越往上損失越小。不過，業界人士又認為，董責險並非萬能，若被保險人做出故意違法的行為，保險公司可以拒絕承保。

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