滙豐擴「滙財智富服務」分析範圍至股債滙 尚玉客戶適用

▲ 滙豐早前於九龍塘又一城及尖沙咀海洋中心開設全新滙豐尚玉中心；圖為又一城尚玉中心。（滙豐圖片）

滙豐 （00005） 銳意拓展亞太區財富管理業務，緊接合併零售銀行及財富管理和環球私人銀行業務後，再針對尚玉客戶提高風險分析範圍，擴展「滙財智富服務」至更多資產類別，並新增兩個尚玉中心。

滙豐宣布，擴展「滙財智富服務」至更多資產類別，除單位信託基金外，進一步覆蓋債券、股票、外匯、現金及定期存款，並設有獨特的模擬情境分析及壓力測試，形容為尚玉客戶提供與機構投資者同級的風險分析。

「滙財智富服務」去年推出至今，已為尚玉客戶發出超過2萬份有關單位信託基金的風險分析報告。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，相信擴闊分析範疇至涵蓋主要的流動資產類別，有助提升客戶對風險的認知及控制。

此外，為配合富裕客戶對財富管理服務需求，滙豐早前於九龍塘及尖沙咀開設兩間全新的滙豐尚玉中心。客戶除了親身前往滙豐尚玉中心外，亦可利用視像會議服務與尚玉客戶總監作遙距溝通，商議投資組合及計劃。

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