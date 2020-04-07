  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 17:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

滙豐擴「滙財智富服務」分析範圍至股債滙 尚玉客戶適用

金融經濟 16:26 2020/04/07

分享：

滙豐早前於九龍塘又一城及尖沙咀海洋中心開設全新滙豐尚玉中心；圖為又一城尚玉中心。（滙豐圖片）

滙豐 （00005） 銳意拓展亞太區財富管理業務，緊接合併零售銀行及財富管理和環球私人銀行業務後，再針對尚玉客戶提高風險分析範圍，擴展「滙財智富服務」至更多資產類別，並新增兩個尚玉中心。

滙豐宣布，擴展「滙財智富服務」至更多資產類別，除單位信託基金外，進一步覆蓋債券、股票、外匯、現金及定期存款，並設有獨特的模擬情境分析及壓力測試，形容為尚玉客戶提供與機構投資者同級的風險分析。

「滙財智富服務」去年推出至今，已為尚玉客戶發出超過2萬份有關單位信託基金的風險分析報告。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，相信擴闊分析範疇至涵蓋主要的流動資產類別，有助提升客戶對風險的認知及控制。

此外，為配合富裕客戶對財富管理服務需求，滙豐早前於九龍塘及尖沙咀開設兩間全新的滙豐尚玉中心。客戶除了親身前往滙豐尚玉中心外，亦可利用視像會議服務與尚玉客戶總監作遙距溝通，商議投資組合及計劃。

相關文章：

滙豐推「阿拉丁」財富平台　香港尚玉客可使用

道指期貨升逾600點恒指黑期續升百點　恒指升504點重上24000（不斷更新）

【滙豐不派息】英歐央行急叫停派息 為何美銀行股息照派？（訂戶專享）

【滙豐股價】滙豐收市重奪40元關　沉重沽壓減退

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

立即訂閱專享無間斷美股分析

個人銀行 股票 基金 銀行 滙豐控股（00005） 尖沙咀 香港 九龍塘 私人銀行 服務

上一篇文章

標普下調神州租車信用評級至「B-」 前景展望負面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指期貨升逾600點恒指黑期續升百點　恒指升504點重上24000（不斷更新）
道指期貨升逾600點恒指黑期續升百點　恒指升504點重上24000（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS
【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS
【滙豐不派息】滙豐股價除淨後不派息　股價中除淨額哪裏去了？
【滙豐不派息】滙豐股價除淨後不派息　股價中除淨額哪裏去了？
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）