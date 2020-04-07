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【非洲疫情】重挫經濟恐無力還債 加納財長籲中國伸出援手

環球社會熱點 16:08 2020/04/07

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中國與非洲關係友好，因新冠疫情經濟受挫的非洲各國，請求中國伸出援手。

新型冠狀病毒疫情肆虐，重挫全球經濟，非洲亦無法幸免，尤其不少非洲經濟底子薄兼負債沉重，恐經不起風浪，出現債務違約。西非國家加納財長奥福里阿塔（Ofori-Atta）表示，非洲欠中國不少債項，呼籲中國伸出援手，助非洲國家度過難關。

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奥福里阿塔與美國智庫全球發展中心（Center for Global Development）主席Masood Ahmed對談時表示，非洲共欠中國約1450億美元，其中80億美元須於今年償還。

他稱：「這需要研究（that needs to be looked at）」，又指中國應加大行動力度（China has to come on stronger）。非洲國家政府對外已要求1000億美元援助，包括所有外債延遲歸還，及取消部分債項。

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奥福里阿塔透露，非洲各國正向國際貨幣基金組織（IMF）尋求增加特别提款權（SDR），以獲取外匯資金，避免債務違約。

中國與非洲距離雖遠，但與非洲多國關係友好，對當地進行大規模投資，並以較佳條件提供貸款。中國國務院過去一再強調，萬水千山，亦沒有阻斷中非之間的友誼與合作，中非合作，是朋友和兄弟之間的相互幫助，中國是非洲值得信賴的朋友。

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責任編輯：文青青

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