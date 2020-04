【非洲疫情】重挫經濟恐無力還債 加納財長籲中國伸出援手

▲ 中國與非洲關係友好,因新冠疫情經濟受挫的非洲各國,請求中國伸出援手。

新型冠狀病毒疫情肆虐,重挫全球經濟,非洲亦無法幸免,尤其不少非洲經濟底子薄兼負債沉重,恐經不起風浪,出現債務違約。西非國家加納財長奥福里阿塔(Ofori-Atta)表示,非洲欠中國不少債項,呼籲中國伸出援手,助非洲國家度過難關。

【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

中國駐英公使否認疫情數據造假 「世衛專家稱可信,應信專家」

奥福里阿塔與美國智庫全球發展中心(Center for Global Development)主席Masood Ahmed對談時表示,非洲共欠中國約1450億美元,其中80億美元須於今年償還。

他稱:「這需要研究(that needs to be looked at)」,又指中國應加大行動力度(China has to come on stronger)。非洲國家政府對外已要求1000億美元援助,包括所有外債延遲歸還,及取消部分債項。

【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位

【美國疫情】紐約挖壕埋屍 3500死充滿臨時屍房

奥福里阿塔透露,非洲各國正向國際貨幣基金組織(IMF)尋求增加特别提款權(SDR),以獲取外匯資金,避免債務違約。

中國與非洲距離雖遠,但與非洲多國關係友好,對當地進行大規模投資,並以較佳條件提供貸款。中國國務院過去一再強調,萬水千山,亦沒有阻斷中非之間的友誼與合作,中非合作,是朋友和兄弟之間的相互幫助,中國是非洲值得信賴的朋友。

多國領導人減薪抗疫 印度總理減3成兼捐人工

【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相?

責任編輯:文青青