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【滙豐不派息】百達財管：短期更多銀行股或暫停派息　籲減持股債增持現金

金融經濟 16:05 2020/04/07

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百達財管亞洲區投資總監兼全權委託投資組合管理主管David Gaud表示，不排除短期內更多銀行股暫停派息，令板塊吸引力減。

新冠肺炎衝擊各行各業，滙豐 （00005） 早前因應英倫銀行旗下審慎監管局要求取消派息，令市場震驚。百達財富管理亞洲區投資總監兼全權委託投資組合管理主管David Gaud表示，環球前景仍充滿不確定性，低息環境加上貸款增長放緩，銀行有需要增加撥備，以及保留更多現金，不排除短期內更多銀行股暫停派息，令其吸引力減。

美國次季經濟料收縮15%

近日疫情略見曙光，歐美的新增個案及死亡個案有回落跡象，但亞洲高級經濟師陳東表示，封城造成更大的經濟損失，短綫由於封城措施持續，對經濟損害程度的能見度（visibility）仍低。參考武漢封城的情況，預計歐美等地最快5月底才能解封，相信經濟復甦時間亦長。

他稱，美國次季最受疫情衝擊，預計經濟收縮15%，全年GDP則縮2.1%。他又估計，中國首季GDP將會按年下跌10%，工業恢復進度會較服務業來得快，預測今年中國全年經濟增長為1.2%。

全球各國紛紛出手放水救市，美國聯儲局亦邁入零息時代。陳東表示，低利率環境將會持續一段時間，因各國大型的刺激措施進一步推升國債規模。另外，雖然中美貿易戰達成第一階段協議，他指，疫情或成另一因素，令中美關係再度緊張。

雖然近期環球股市交投氣氛略見回暖，但他表示，參考2008年金融海嘯，標普500指數仍有潛在下跌20%至25%的空間，不排除該情況會發生。

投資宜以審慎為主

Gaud建議，投資宜維持審慎配置，增持現金及減持股債，同時亦要避免高息債，即使息率具吸引力，但市場違約風險上升，加上發行人近期頻頻被降級，亦相信該趨勢陸續有來。

投資主題方面，他表示目前看好5G、互聯網、手機硬件、生物科技、股票交易所、中國建築及基健等主題。

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