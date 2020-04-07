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【新冠肺炎】宏利拍健身短片教市民在家運動　儲步數減保費

金融經濟 16:02 2020/04/07

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市民居家抗疫，宏利邀請兩名資深健康教練拍攝短片，鼓勵市民在家多做運動，會員也可透過運動贏取步數獎賞，而更輕易獲得保費折扣。

新冠肺炎疫情下全城防疫，市民減少外出，為鼓勵港人在家多做運動，宏利（Manulife）邀請資深健康教練拍攝「MOVE at Home」系列運動短片，鼓勵市民利用家裡物件，如傢俬、水樽等，輕鬆做簡單活動。ManulifeMOVE會員也可透過「億步賞」計劃，在指定時間完成挑戰，齊分一億步數獎賞，以更輕易獲得保費折扣。

宏利新上任CEO戴明鈞（Damien Green）也讚賞今次的教學短片，在家同他11歲的兒子跟著短片一起做運動。

宏利新上任CEO戴明鈞（Damien Green）也有在家和11歲兒子一起做運動。

宏利也針對ManulifeMOVE會員推出「MOVE 億步賞」計劃，會員只要在4月10日至14日（第一階段）5日內達到總共3.5萬步數，即平均每日7,000步，即可和其他達標會員可分三千萬步獎賞；在4月18日至5月1日（第二階段）14日內達到總共9.8萬步數，即平均每日7,000步，可同其他達標會員另外分到七千萬步獎賞。紀錄步數根據活動量而定，在家做運動都可以儲到步數。

ManulifeMOVE是宏利自2015年推出的計劃，旨在透過保費折扣鼓勵客戶投入健康活力生活，客戶成功達致預設活動量目標，就可以在指定危疾或醫療保障產品享有保費折扣，如每日平均行到一萬步，保費折扣就會高達10%。

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