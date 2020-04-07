【疫市營商】AlipayHK增設「抗疫Go」功能　即睇疫情資訊、防疫用品

▲ AlipayHK最近推出全新「抗疫Go」功能，整理本地及全球疫情資訊。（AlipayHK提供圖片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，大家盡量留在家中抗疫。AlipayHK最近整合電子錢包多種服務，並推出全新「抗疫Go」功能，整理本地及全球疫情資訊。

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AlipayHK的全新「抗疫Go」功能可提供全面的疫情資訊，包括本港和全球最新疫情數據，以及防疫安全指引。同時，用戶亦可在「抗疫Go」內購買防疫用品、外賣自取、線上繳費、預約清潔服務等。即使足不出戶，亦可方便地處理生活瑣事。

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另一方面，AlipayHK亦增設線上購物程式（eShop），讓用戶訂購生活所需。AlipayHK將率先夥拍莎莎於程式內出售防疫用品，紓緩防疫物資短缺情況，AlipayHK用戶屆時可以優惠價格訂購防疫口罩。據平台透露，eShop亦將會陸續與其他商戶合作，冀為受疫情影響的商戶提供一個快速低成本的線上銷售渠道。

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除此之外，AlipayHK亦聯同九龍樂善堂、香港復康會和榕光社3間支持抗疫行動的機構，為用戶提供方便捐款渠道。用戶只需要在App內選擇捐款機構，即可完成捐款。

責任編輯：葉泳珊

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