【熊市反彈】高盛：股市仍未見底　市場仍未完全反映疫情影響

▲ 高盛現預測美國今年GDP將收縮6.2%，並會加深全球衰退。

歐美疫情有緩和趨勢，環球股市反彈，MSCI除日本外亞太區指數（MXAPJ）過去6個交易日上升13%。不過，高盛6日發表報告指，熊市反彈屬正常，認為股市仍未見底。

見底條件未完全達到

MXAPJ自1月高位下跌32%後，過去6個交易日反彈13%。惟高盛指出，1970年以來的亞洲股市熊市數據表明，熊市反彈時有發生，一般而言反彈幅度達到10%至15%，持續1至4周。

高盛全球宏觀策略師認為市場見底有一系列條件，包括感染曲綫趨平、經濟動蕩趨明朗、刺激政策措施及資產被嚴重低估和頭寸減少，但目前條件仍未完全出現。該行認為市場仍未完全反映疫症爆發的基本影響。

企業盈利或要到2022年才完全恢復

高盛現預測美國今年GDP將收縮6.2%，且會加深全球衰退。考慮到企業削減盈利加上油價疲軟，該行預測MXAPJ今年每股盈利倒退22%，原先預測會下跌14%。高盛續指，即使2021反彈30%，盈利可能要到2022年第二季度才能恢復到2018第二季度的高位。

下調12個月MXAPJ目標

高盛下調未來12個月MXAPJ目標，由475降至470；但保持風險情況目標價345不變，這分別意味著10%的潛在上升空間及19%的下行空間。不過，高盛指出，熊市反彈也提供了機會，上調電訊服務及醫療保健至增持，以及上調消費必需品及公用股至持有，但下調科技硬件至持有。

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