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Facebook提供用戶定位數據　追蹤美國疫情傳播

科技 18:00 2020/04/07

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社交平台的網絡數據亦能有助抗疫，最近Facebook（FB）與美國卡尼基美隆大學研究人員合作，提供FB用戶定位數據，協助人員追蹤美國的疫情傳播狀況。

新冠肺炎持續擴散，全球各地正採取緊急抗疫措施。事實上社交平台的網絡數據亦能有助抗疫。最近Facebook（FB）與美國卡尼基美隆大學研究人員合作，提供FB用戶定位數據，協助人員追蹤美國的疫情傳播狀況。

據外媒報道，Facebook正為研究人員提供匿名的用戶定位數據，研究人員可根據數據調查用戶是否留在家中，並預測肺炎病毒在美國各地傳播的機會。另外，現時部分美國用戶可主動在FB參與調查，並提供個人的症狀及定位位置，協助人員進行調查。  

<<【新冠肺炎】無口罩可求救　Facebook啟動「社區幫助」

<<【新冠肺炎】 Facebook推肺疫網絡社區中心　為用戶發佈疫情資訊

考慮到用戶的私隱問題，Facebook就強調，研究人員並不會與Facebook分享用戶調查結果，同時亦不會共享個人資料。除了提供定位數據外，Facebook還會提供「社交聯繫指數」（social connectedness index），並按照郵政編碼系統進行整合。Facebook表示，該項指數可以評估新冠肺炎對社區經濟造成的影響，並評估出需要提供針對性幫助的社區。

責任編輯：李寶如

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