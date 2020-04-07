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永泰疫市推盤　新盤命名OMA by the Sea

股樓投資 16:45 2020/04/07

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新冠肺炎肆虐，打亂發展商的推盤部署，加上政府最近推出「限聚令」，市場預計發展商短期內，不會推出全新盤，並主力出售餘貨。不過，永泰地產（00369）率先打破沉默，旗下屯門青山公路大欖段166號項目，今日正式命名為「OMA by the Sea」。

地政總署資料顯示，項目已獲批預售樓花同意書，建有517伙單位，主打兩房及三房戶型。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖說，OMA by the Sea規劃及用料更優勝，項目未來定價將參考同區及同級數物業。他續說，近來市況受疫情影響而有波動，相信疫情將過去，市場最終將回正軌。值得留意的是，永泰同系毗鄰的THE CARMEL，去年首批單位平均呎價為1.09萬元。

據資料顯示，永泰地產於2016年，以約9.82億元投得上址地皮，每平方呎樓面地價僅3,343元，貼近當時市場預期下限。換句話說，由於地價成本相對較低，即使發展商平賣，也獲利甚豐。不過，目前疫情仍未受控，加上「限聚令」影響，料發展商短期內不會推盤，而今次項目命名，相信只是測試市場反應。

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撰文 : 黃卓賢

永泰地產 一手市場

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