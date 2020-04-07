美銀全線調低地產股目標價　料地產股較樓價早1至2個月見底

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【疫市營商】AlipayHK推疫情資訊、網購小程式
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美銀證券調低香港今年經濟預測至收縮4.9%後，全線調低本港房地產股的目標價。該行預期，今年本港樓價回落15%至20%，而地產股一般會較樓價早1至2個月見底，因此未來數月要留意大型新盤開售，如新世界發展 （00017） 的大圍站項目。
美銀估計，疫情將於4月份見頂，但市場要出現一個持續的升浪，則仍需要一段時間，由於住宅自住需求強勁及各國實施貨幣寬鬆政策，重申偏好住宅發展商股，多於收租股，當中新鴻基地產 （00016） 為首選。
寫字樓租金料跌10%至20%
中環寫字樓方面，美銀認為，經濟大幅衰退下，寫字樓需求疲弱，估計寫字樓租金跌10%至20%，予「跑輸大市」評級。零售收租股方面，則視乎疫情持續時間及下半年會否再次爆發，料零售租金跌5%至20%，同時分成租金會下降，偏好那些持有較多租戶銷售額以必需消費品為主的領展 （00823） 及置富產業信託 （00788） 。
美銀預期，本港物業發展的毛利率料由今年的36%，降至2022年的27%。基於零售業主會提供4至5個月的租金減免，幅度料介乎7%至70%，因此調低零售收租股2020至2022年每股盈利平均約4%，同時降低目標價平均10%。
經濟下滑 派發股息並非保證
雖然本港發展商的財務狀況穩健，但面對經濟持續下滑，美銀認為，派發股息並非保證，當中恒基地產 （00012） 、新世界及嘉里 （00683） 受經濟影響最大。若投資物業價值跌三成，恒地、新世界、嘉里及恒隆地產 （00101） 的淨負債比率將超過三成。
現時本港發展商股或收租股，分別較每股資產淨值（NAV）約56%及55%，平均市帳率約0.4倍，股息率分別約5.5厘及5厘。美銀稱，與2008年金融危機相比，今次寫字樓租金回落幅度較小，但零售租金及住宅樓價跌幅較大。
|股份
|新目標價（元）
|與舊目標價比較
|長實 （01113）
|53
|-13%
|恒地 （00012）
|36.4
|-4%
|新地 （00016）
|126
|-6%
|信置 （00083）
|11.3
|-7%
|新世界 （00017）
|10.8
|-10%
|九倉 （00004）
|19
|-17%
|嘉里 （00683）
|24.5
|-9%
|希慎 （00014）
|31.8
|-8%
|九置 （01997）
|34
|-17%
|太地 （01972）
|24.5
|-9%
|恒隆 （00101）
|20
|-3%
|領展 （00823）
|78
|-10%
|冠君 （02778）
|4.7
|-6%
|置富 （00778）
|8.2
|-17%
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