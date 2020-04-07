美銀全線調低地產股目標價　料地產股較樓價早1至2個月見底

▲ 美銀證券指，由於住宅自住需求強勁及各國實施貨幣寬鬆政策，重申偏好住宅發展商股，多於收租股。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美銀證券調低香港今年經濟預測至收縮4.9%後，全線調低本港房地產股的目標價。該行預期，今年本港樓價回落15%至20%，而地產股一般會較樓價早1至2個月見底，因此未來數月要留意大型新盤開售，如新世界發展 （00017） 的大圍站項目。

美銀估計，疫情將於4月份見頂，但市場要出現一個持續的升浪，則仍需要一段時間，由於住宅自住需求強勁及各國實施貨幣寬鬆政策，重申偏好住宅發展商股，多於收租股，當中新鴻基地產 （00016） 為首選。

寫字樓租金料跌10%至20%

中環寫字樓方面，美銀認為，經濟大幅衰退下，寫字樓需求疲弱，估計寫字樓租金跌10%至20%，予「跑輸大市」評級。零售收租股方面，則視乎疫情持續時間及下半年會否再次爆發，料零售租金跌5%至20%，同時分成租金會下降，偏好那些持有較多租戶銷售額以必需消費品為主的領展 （00823） 及置富產業信託 （00788） 。

美銀預期，本港物業發展的毛利率料由今年的36%，降至2022年的27%。基於零售業主會提供4至5個月的租金減免，幅度料介乎7%至70%，因此調低零售收租股2020至2022年每股盈利平均約4%，同時降低目標價平均10%。

經濟下滑 派發股息並非保證

雖然本港發展商的財務狀況穩健，但面對經濟持續下滑，美銀認為，派發股息並非保證，當中恒基地產 （00012） 、新世界及嘉里 （00683） 受經濟影響最大。若投資物業價值跌三成，恒地、新世界、嘉里及恒隆地產 （00101） 的淨負債比率將超過三成。

現時本港發展商股或收租股，分別較每股資產淨值（NAV）約56%及55%，平均市帳率約0.4倍，股息率分別約5.5厘及5厘。美銀稱，與2008年金融危機相比，今次寫字樓租金回落幅度較小，但零售租金及住宅樓價跌幅較大。

股份 新目標價（元） 與舊目標價比較 長實 （01113） 53 -13% 恒地 （00012） 36.4 -4% 新地 （00016） 126 -6% 信置 （00083） 11.3 -7% 新世界 （00017） 10.8 -10% 九倉 （00004） 19 -17% 嘉里 （00683） 24.5 -9% 希慎 （00014） 31.8 -8% 九置 （01997） 34 -17% 太地 （01972） 24.5 -9% 恒隆 （00101） 20 -3% 領展 （00823） 78 -10% 冠君 （02778） 4.7 -6% 置富 （00778） 8.2 -17%

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