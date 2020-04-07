  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 16:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美銀全線調低地產股目標價　料地產股較樓價早1至2個月見底

金融經濟 15:43 2020/04/07

分享：

美銀證券指，由於住宅自住需求強勁及各國實施貨幣寬鬆政策，重申偏好住宅發展商股，多於收租股。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美銀證券調低香港今年經濟預測至收縮4.9%後，全線調低本港房地產股的目標價。該行預期，今年本港樓價回落15%至20%，而地產股一般會較樓價早1至2個月見底，因此未來數月要留意大型新盤開售，如新世界發展 （00017） 的大圍站項目。

美銀估計，疫情將於4月份見頂，但市場要出現一個持續的升浪，則仍需要一段時間，由於住宅自住需求強勁及各國實施貨幣寬鬆政策，重申偏好住宅發展商股，多於收租股，當中新鴻基地產 （00016） 為首選。

寫字樓租金料跌10%至20%

中環寫字樓方面，美銀認為，經濟大幅衰退下，寫字樓需求疲弱，估計寫字樓租金跌10%至20%，予「跑輸大市」評級。零售收租股方面，則視乎疫情持續時間及下半年會否再次爆發，料零售租金跌5%至20%，同時分成租金會下降，偏好那些持有較多租戶銷售額以必需消費品為主的領展 （00823） 及置富產業信託 （00788）

美銀預期，本港物業發展的毛利率料由今年的36%，降至2022年的27%。基於零售業主會提供4至5個月的租金減免，幅度料介乎7%至70%，因此調低零售收租股2020至2022年每股盈利平均約4%，同時降低目標價平均10%。

經濟下滑　派發股息並非保證

雖然本港發展商的財務狀況穩健，但面對經濟持續下滑，美銀認為，派發股息並非保證，當中恒基地產 （00012） 、新世界及嘉里 （00683） 受經濟影響最大。若投資物業價值跌三成，恒地、新世界、嘉里及恒隆地產 （00101） 的淨負債比率將超過三成。

現時本港發展商股或收租股，分別較每股資產淨值（NAV）約56%及55%，平均市帳率約0.4倍，股息率分別約5.5厘及5厘。美銀稱，與2008年金融危機相比，今次寫字樓租金回落幅度較小，但零售租金及住宅樓價跌幅較大。

股份 新目標價（元） 與舊目標價比較
長實 （01113） 53 -13%
恒地 （00012） 36.4 -4%
新地 （00016） 126 -6%
信置 （00083） 11.3 -7%
新世界 （00017） 10.8 -10%
九倉 （00004） 19 -17%
嘉里 （00683） 24.5 -9%
希慎 （00014） 31.8 -8%
九置 （01997） 34 -17%
太地 （01972） 24.5 -9%
恒隆 （00101） 20 -3%
領展 （00823） 78 -10%
冠君 （02778） 4.7 -6%
置富 （00778） 8.2 -17%

相關文章：大新銀行盈利倒退1成 料港經濟收縮、樓價有下調壓力（第二版）

相關文章：花旗：樓市小陽春將押後　不要忘記沙士後樓價迅速飛升

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態
立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 發展商 經濟 疫情 每股資產淨值 每股盈利 市帳率 置富產業信託（00778） 金融 領展房產基金（00823）

上一篇文章

【疫市營商】AlipayHK推疫情資訊、網購小程式

下一篇文章

【九巴路線列表】九巴再削班次 約300條巴士線受影響（附相關路線時間表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS
【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS
道指黑期升500點　帶動恒指午後升逾400點（不斷更新）
道指黑期升500點　帶動恒指午後升逾400點（不斷更新）
【滙豐不派息】任志剛暗示撐滙豐遷冊香港　「不向投資者派息怎會正確」
【滙豐不派息】任志剛暗示撐滙豐遷冊香港　「不向投資者派息怎會正確」
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）