【誠哥撈底】長和長實回升　李嘉誠入巿半月即賺1.6億　持股總值增280億

上月大市反覆向下，李嘉誠家族由3月19日起連番增持旗下的長實(01113)與長和(00001)。大市近期回暖，長實及長和都從低位反彈。李嘉誠入市僅半個月，在有關增持的帳面回報達1億元。所持長和及長實的價值，自他入巿以來亦增272億元。

根據港交所資料，李氏家族分別於3月20日，23日，24日，25日，26日及30日增持1,848.95萬股長實，合共斥資6.94億元。每股平均成本為37.53元。

此外，李氏家族亦於3月20日，23日掃入85萬股長和，共斥資4030萬元，每股平均成本為47.41元。

最新數據顯示，李氏家族分別持有34.43%長實股權及30.13%長和股權。以今日收市價計算，長實報45.95元，較3月19日以來上升11.5元，所持長實股份價值同期淨增146億元。長和則報57.6元，較3月19日以來上升12元，所持長和股份價值同期淨增140億元。

若計增持盈虧，以每股平均成本為37.53元計算，長實帳面賺1.5億元。長和方面，以每股平均成本為47.41元計算，長和帳面賺0.08億元。兩間公司合計，半個月時間帳面已賺近1.6億元。