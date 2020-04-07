印度鐵路167年來首次停運　2萬舊車箱變隔離病房

新冠肺炎疫情持續，印度3月25日實施全國「封城」，印度鐵路公司（Indian Railway）亦決定暫停全國的客運至4月14日。這令亞洲歷史最悠久的印度鐵路167 年以來首次停運。為應對新冠肺炎疫情，公司決定將2萬個舊車箱改裝成為隔離病房以供患者使用。

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印度鐵路公司是全球第四大鐵路營運商，同時在國內經營125間醫院，有相關專業知識將車廂改裝成流動病床。據CNN報道，公司已向全國16個鐵路區要求，將沒有冷氣系統，而且不再用作客運路綫的車廂改成醫院。

首批5,000個隔離病房可在兩周內準備就緒，公司指，若有需要，可以在48小時內改裝更多車廂。每個經消毒的車廂可容納16名病人、一個護士站、醫生房，以及醫療用品的存放空間。當地的醫療機構將安排政府醫生、護士及義工等到車箱的隔離病房工作。

印度現時累計有逾4,800宗確診個案，逾130人因病死亡。

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