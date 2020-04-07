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【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

環球社會熱點 15:22 2020/04/07

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美國疫情高峰期殺到，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）突破1萬。美國疫情重災區紐約州，雖然每日新增死亡人數趨於穩定，但仍然居高不下。紐約州州長科莫警告，按現時疫情擴散速度，紐約州醫療系統不會頂得住。科莫形容，紐約醫院現以「引擎爆缸速度運轉，無力再快。

【新冠肺炎美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

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紐約州周一（6日）新增599宗新冠肺炎死亡病例，比周日594宗略高，但低於周六630宗高峰。紐約市臨時殮房也面臨爆滿，市政府準備挖壕埋屍。

紐約州現有超過13萬人確診，相當於西班牙或意大利全國。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，即使紐約疫情已經見頂，趨勢也是在非常高的水平橫行，紐約醫療系統面臨壓力無比巨大。

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科莫以駕車來比喻現時疫情：

「紐約醫院系統已經踩盡油門，引擎爆缸，轉速計指針進入紅色區域，無法增加速度。」

（This is a hospital system where we have our foot to the floor, and the engine is at redline and you can’t go any faster.）

「人們、醫護人員都無法再加倍努力工作。疫情停留在這水平是個大問題。」

（People can’t work any harder. The staff can’t work any harder. Staying at this level is problematic. ）

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紐約死亡入院雙回落 見頂與否未可知

不過，紐約疫情數據看來有一絲曙光。當局最新評估，紐約疫情擴散速度為每10天翻倍，情況明顯比此前每2天翻倍改善。

紐約新冠肺炎病人新增入院人數亦已下滑數日，周日錄得3月中以來低位之358人，而過去一周平均每日有1,200人出院，呈現升勢。

美軍安慰號醫院船（USNS Comfort），以及美軍工程兵將曼哈頓賈維茨會議中心（Javits Center）改建臨時醫院，合共能提供2,700床位，但兩者協助抗疫進展緩慢，至今僅各自接收40多名病人。

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