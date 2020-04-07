Disney推Magic Moments網站　免費在家享受迪士尼體驗

▲ 新冠肺炎疫情持續蔓延，為降低疫情傳播的風險，不少主題樂園需要暫時關閉。迪士尼（Disney）體會到民眾近期無法親身到樂園游玩，特意推出綫上網站，讓民眾安在家中都可以享受迪士尼體驗。

新冠肺炎疫情持續蔓延，為降低疫情傳播的風險，不少主題樂園需要暫時關閉。迪士尼（Disney）體會到民眾近期無法親身到樂園游玩，特意推出綫上網站，讓民眾安在家中都可以享受迪士尼體驗。

目前全球所有迪士尼樂園已宣佈暫停營業，不過為滿足一眾粉絲，官方最近就推出綫上網站Magic Moments，以便粉絲在家中都可享受迪士尼娛樂。觀眾可在網站觀看表演節目《At Home With Olaf》，更可以收看「小小世界」《It's A Small World》的遊園內容。

▲ 迪士尼最近推出綫上網站Magic Moments，以便粉絲在家中都可享受迪士尼娛樂。

網站上還可以收聽原版花木蘭配音演員、迪士尼傳奇人物Ming-Na Wen以及John Stamos的故事時間。另外，網站亦推出繪畫小白（Olaf）教學影片，以及Epcot敲擊樂演奏等各種娛樂節目，適合大人與小孩在家一同觀看，消磨時間。

迪士尼希望，無論觀眾身處何地，都可以透過 Magic Moments 感受迪士尼的魔力。在家中防疫期間，亦能透過網絡體驗迪士尼、彼思動畫和國家地理頻道提供的影片和活動，激發一眾孩子及粉絲的想像力和發現力。

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責任編輯：李寶如

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