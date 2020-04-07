  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 17:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Disney推Magic Moments網站　免費在家享受迪士尼體驗

科技 16:25 2020/04/07

分享：

新冠肺炎疫情持續蔓延，為降低疫情傳播的風險，不少主題樂園需要暫時關閉。迪士尼（Disney）體會到民眾近期無法親身到樂園游玩，特意推出綫上網站，讓民眾安在家中都可以享受迪士尼體驗。

新冠肺炎疫情持續蔓延，為降低疫情傳播的風險，不少主題樂園需要暫時關閉。迪士尼（Disney）體會到民眾近期無法親身到樂園游玩，特意推出綫上網站，讓民眾安在家中都可以享受迪士尼體驗。

目前全球所有迪士尼樂園已宣佈暫停營業，不過為滿足一眾粉絲，官方最近就推出綫上網站Magic Moments，以便粉絲在家中都可享受迪士尼娛樂。觀眾可在網站觀看表演節目《At Home With Olaf》，更可以收看「小小世界」《It's A Small World》的遊園內容。

迪士尼最近推出綫上網站Magic Moments，以便粉絲在家中都可享受迪士尼娛樂。

網站上還可以收聽原版花木蘭配音演員、迪士尼傳奇人物Ming-Na Wen以及John Stamos的故事時間。另外，網站亦推出繪畫小白（Olaf）教學影片，以及Epcot敲擊樂演奏等各種娛樂節目，適合大人與小孩在家一同觀看，消磨時間。

迪士尼希望，無論觀眾身處何地，都可以透過 Magic Moments 感受迪士尼的魔力。在家中防疫期間，亦能透過網絡體驗迪士尼、彼思動畫和國家地理頻道提供的影片和活動，激發一眾孩子及粉絲的想像力和發現力。

<<三星夥迪士尼推S10桌布　即日起免費下載

<<迪士尼開發AI系統　劇本直接變動畫

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

三星夥迪士尼推S10桌布　即日起免費下載
2019/05/27
三星夥迪士尼推S10桌布　即日起免費下載
蘋果聘迪士尼前高層　搶攻串流平台
2019/05/31
蘋果聘迪士尼前高層　搶攻串流平台
迪士尼開發AI系統　劇本直接變動畫
2019/04/22
迪士尼開發AI系統　劇本直接變動畫
Disney+下月登場　1937年版《雪姑七友》都有得睇
2019/10/15
Disney+下月登場　1937年版《雪姑七友》都有得睇
多媒體平台 網上搜尋 人物 繪畫 編輯 表演 主題樂園 Moments Disney 肺炎

上一篇文章

假理財廣告訊息持續肆虐　3項貼士網民保平安

下一篇文章

【新冠肺炎】Facebook新措施　集中發放官方機構疫情訊息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】
動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】
Zoom爆資料外洩監看漏洞　用戶自保4招
Zoom爆資料外洩監看漏洞　用戶自保4招
Zoom終於出手　4月5日起與會者要用密碼兼獲主持人批准
Zoom終於出手　4月5日起與會者要用密碼兼獲主持人批准