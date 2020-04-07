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【Home Office】WFH增加情緒困擾 ? 專家：宜以空閒時間來反思

商業 16:30 2020/04/07

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Christo認為，只要做好簡單基本的事情，認清自己的恐懼來源，應看清楚客觀事實，而不是放大恐懼。（黃建輝攝）

自去年下半年開始，港人經歷反修例風波，社會氣氛緊張，港人情緒亦大受牽扯。再加上現時面對新冠肺炎肆虐的挑戰，市民被迫參與這場抗疫戰，全民皆兵，導致港人整體的情緒健康狀況急轉直下，精神壓力漸漸超出負荷。

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Social Intern創辦人及執行總監劉雨鈤（Christo）表示，港人擁有既堅強又脆弱的心理，在生活節奏急促的環境下，港人嚴厲對待自己，沒有真正休息甚至獨立思考的時間，就連發呆的時間也沒有。當社會出現前所未有的衝突，不少港人輾轉難眠，腦海反覆浮現不同畫面，情緒低落。而現時的新型冠狀病毒似是無處不在，那種受威脅的感覺更加持續，更加防不勝防。

在這種不安與恐懼的情緒籠罩下，Christo認為，只要做好簡單基本的事情，認清自己的恐懼來源，應看清楚客觀事實，而不是放大恐懼。若果無法處理的話，就要學懂「面對他、接受他、處理他、放下他」。

要學懂：面對接受處理放下

她又舉例，有朋友在這段時期曾向她透露，在同事用心工作的期間，自己卻十分享受在家工作（Work From Home）的政策，為此而感到慚愧。但Christo認為，

「在動盪多變的社會下，應學習善用空閒的時間來反思，最後或許會發現，原來這份工作的性質並不是最適合自己，更要正視問題所在。」

【新冠肺炎】共享辦公室借鏡SARS經驗　推防疫應變措施

記者：施雯雯

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