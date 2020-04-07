【全球大流行】特朗普質疑背景　鳳凰衛視香港收入佔多少？（有片）

▲ 鳳凰衛視記者連番提問會否停止攻擊中國後，特朗普提問其股東背景後繼續回答。

新冠肺炎疫情全球大爆發，不過中國、美國一直在病毒名稱、來源議題上爭鋒相對。香港今日熱傳短片，美國總統特朗普在記者發布會，被鳳凰衛視 （02008） 記者連番追問會否停止攻擊中國、共同合作，指中國是美國醫療物資的主要生產地。特朗普一邊回答一邊提問鳳凰衛視背景、是否由國家擁有，鳳凰衛視記者簡單回應以香港總部，特朗普就繼續回答提問。

特朗普未有在鳳凰衛視背景多糾纏，但短片在香港網上熱傳，不少網民紛就就鳳凰衛視的定位進行討論。

鳳凰衛視創辦人劉長樂在1990年代，與澳洲傳媒大亨梅鐸屬下衛星電視及中國中央電視台屬下華穎國際，共同創立鳳凰衛視，其後取得主要股權。

劉長樂現年68歲，在上海出生，曾在中央人民廣播電台工作，但近30年都主要在港經營。他也獲多項香港和國家層面公職，包括獲港府委任為太平紳士，先後獲頒銀紫荊星章、金紫荊星章，也是全國政協常委，代表新聞出版界別。

去年香港收入佔比不足5%

鳳凰衛視一直以香港為基地，但內容以國語或內地受眾為主，本土粵語港人較少留意。

以鳳凰衛視2019年業績通告，公司定位「鳳凰衛視立足香港，服務全球華人，秉持『華人視角、家國情懷、直播為先、獨家獨特』的報導理念，於全球佈設近60個記者站」。

鳳凰衛視去年收入36.9億元，約93%都來自中國內地客戶，89%的非流動資產也來自中國內地；香港分別佔鳳凰衛視收入和非流動資產4%和9%。

▲ 鳳凰衛視2019年業績的收入來源資料

鳳凰衛視去年經營虧損增加至約7.28億港元，較2018年的6670萬元大增，主要由於傳統媒體經營環境嚴峻及本集團戰略升級投入，但受惠互聯網媒體投資公平值收益，全年仍錄1.23億元的列帳盈利。

中美在新冠肺炎議題火藥味重

中國1月肺炎疫情爆發，世衛按2015年時新訂原則，以COVID-19 稱呼病毒，中國也以新型冠狀病毒命名，而非以首先大爆發的武漢命名，中國官方屢指不要以名稱污名化中國或武漢。

其後，新冠病毒擴散全球，中國網上漸流傳病毒來自美軍的陰謀論，中國外交部發言人趙立堅在Twitter轉發帖文後，特朗普以「中國病毒（China Virus）」反擊，惹美國國內以至國際間爭議。

鳳凰衛視指，去年該媒體成功採訪美國總統特朗普、英國首相約翰遜、敘利亞總統巴沙爾 • 阿薩德等國際政要。

相關文章：

ZOOM擅傳數據到中國後 台灣行政院禁止使用

【口罩供應】3M︰未來3個月向美國進口1.665億隻N95口罩

【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰 趙立堅神隱26日暗藏玄機

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析