【創業兵團】社企創業冀大眾重視抑鬱影響　網上推廣接觸各界

▲ 劉雨鈤於2017年決心跳出學校教學生涯的Comfort Zone， 成立社企Social Intern，希望憑藉自己的經驗分享和方法，幫助年輕人尋回自己。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情令不少人情緒緊張，負能量上升，加上城市人生活節奏一向急促，工作及學業壓力又大，或會出現負面、焦慮思想。Social Intern創辦人及執行總監劉雨鈤（Christo）利用Facebook（fb）專頁做宣傳，相信網絡無遠弗屆的威力，成功與一班好友成立社企。

劉雨鈤（Christo）擁有一張圓圓的臉，佩戴着實黑的圓框大眼鏡，面上流露出親切的笑容，天生一副樂天的臉孔。誰會想到在笑容下的她，竟然是一個曾經歷長達10年嚴重抑鬱症的患者？

【創業兵團】藝術家藉自身經歷 創機械人角色為港人打氣

【創業兵團】本地手沖咖啡品牌 市集網店推廣

就讀於香港理工大學的Christo，在2001年發現自己患上嚴重抑鬱，遂主動尋求學校輔導員的協助，但始終對她病情幫助不大。後來她被轉介到瑪嘉烈醫院精神科，需要長期服用重劑量抗抑鬱藥控制病情。

畢業後Christo曾任職設計工作，但發現與想像中有所出入。及後，她開始從事教育工作，曾於不同的中學、大專院校等教育機構工作。「我曾經以為教育可以改變一個人的生命，但原來改變人心並不是那麼容易。」

▲ Christo擅長透過觀察客人的反應作出分析，再將客人內心的情緒，通過比喻、情景實例，化成具象，爲客人找出內在糾結的情緒。（施雯雯攝）

2017年，她決心與友人成立社企Social Intern，並在荔枝角的工廈合資設立工作室，與學校合作，為年輕人提供情緒支援工作坊。Christo坦言，Social Intern的營運資金有限，而fb是一個很好的渠道，讓她可以分享自己的抑鬱經歷。「選擇建立fb專頁，而非製作官方網站，皆因相信fb有利於擴大接觸層面。」更可透過舉辦活動功能，方便網絡上不同界別的人士。

而荔枝角工作室「Soul Time」是一個結合藝術與身心靈的實體平台，會不定期舉辦各種助青少年投入社區的活動，例如工作坊、展覽、講座、分享會等，鼓勵年輕人透過行區、觀察、與居民溝通，感受人與空間的對應關係。又以社會實習工作，讓青年建立自己的理想和目標，創造及加強跨代溝通和連繫發展潛能，肯定生命價值和意義。

實習活動 注重培訓自主性

現時本港物價高昂，年輕人獨立自立的機會愈來愈小，導致「雙待青年」在本港變得更普遍。他們受心理及社會因素影響，缺乏生活動力而賦閒在家，成為「隱蔽青年」，容易與家人發生衝突，甚至不知不覺出現「極端想法」。

Christo表示，Social Intern就曾為一班雙待青年舉辦實習活動，為期兩個月。有別於一般只着重企業配對的實習訓練，Christo更重視的是訓練他們的自主性，讓他們願意投入和付出。同時，他們鼓勵年輕人走出社區，並結合藝術教育，從中更深入地了解自我。

Christo透露，有不少共同理念的團體會借用地方作瑜伽、Team Building的活動場地，他們亦歡迎不同團體或個人形式的合作計劃，冀能透過不同的合作機會，增加其曝光率。

記者：施雯雯

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l