中國駐英公使否認疫情數據造假 「世衛專家稱可信，應信專家」

▲ 中國駐英公使馬輝強調，現在各國應團結抗疫，而不是怪責中國。

新型冠狀病毒疫情持續，歐美政界將矛頭對準中國，如美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕使用病毒的正式名稱，堅持稱中國病毒，疫情數字真確性亦遭質疑。中國駐英公使馬輝否認指控，強調世衛專家亦形容中國疫情數據可信，並指各國應團結抗疫，而非怪責中國。

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中國確診人數，一直維持8000上下，增長持續處於極低水平，增長曲綫與其他地區對比明顯，疫情數據真確性引起外界很多揣測。

馬輝接受英國天空新聞（Sky News）訪問，強調中國處理疫情資訊公開，透明及負責任（transparent, open, responsible），又指世界衛生組織（WHO）專家亦稱中國的數據可信（credible），任何中國做假數的指控都沒有根據。他稱各國應團結抗疫，而非怪責中國。

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被問到為何中國政府1月時仍稱病毒未出現人傳人，馬輝解釋，這種病毒是全新的，而當局一直努力研究，在當時未有足夠資料證明病毒能人傳人。

對於中國封閉湖北，不讓湖北人到其他省市，但未有同時禁止到英美的航班，馬輝稱其他國家亦可採取行動，如美國就在2月對中國入境者實施限制，強調這是各國政府責任，不能責怪中國。

被問及李文亮事件，馬輝表示，對外界不斷重覆提及事件感驚訝，他認為李文亮不是吹哨者（Whistleblower），又稱李文亮是眼科醫生，不是呼吸科醫生，他當時分享的資訊不是十分準確（not very accurate）。

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責任編輯：文青青

▲ 中國駐英公使馬輝（CGTN圖片）