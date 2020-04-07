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iPhone 9即將登場？台手機殼廠商爆機身與iPhone 8相符

科技 15:30 2020/04/07

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台灣手機殼廠商日前亦在官網上傳iPhone 9的保護殼，證實iPhone 8可與iPhone 9保護殼共用。

蘋果原預料在3月底舉行發布會，但因新冠肺炎疫情影響，不得不取消相關活動，新機iPhone 9（傳聞另稱iPhone SE2）亦迫於無奈延遲登場。不過近日多次傳出iPhone 9的推出消息，台灣手機殼廠商日前亦在官網上傳iPhone 9的保護殼，證實iPhone 8可與iPhone 9保護殼共用。

>>>【iPhone SE】新iPhone SE隨時現身　整理至今傳聞4大重點

>>>傳新iPhone SE4月4日開放預訂　外媒提前曝光手機規格

台灣手機殼廠商DEVILCASE官網顯示，iPhone 9在機身厚度及高度上，相較於iPhone 8大1毫米。電源按鈕及音量按鈕位置都與iPhone 8相符，機身相機及其他孔位都幾乎一模一樣，證實iPhone 8可與iPhone 9共用手機保護殼。現時，網民可以隨時訂購各款適用於「iPhone 9」的機殼。

DEVILCASE官網顯示，網民現時可以訂購各款適用於「iPhone 9」的機殼。（DEVILCASE官網截圖）

除此之外，蘋果官網日前上架「Belkin InvisiGlass Ultra屏幕保護貼」的時候，列出這款產品適用於 iPhone SE、iPhone 7以及iPhone 8。但值得注意的是， iPhone SE第一代屏幕僅有4吋，iPhone 7及iPhone 8則是4.7吋。外媒預計，該iPhone SE代表的，是新款iPhone SE（iPhone 9）。

不過，到底iPhone 9的廬山真面目是怎樣，推出日期又是否外界預測的4月15日，則仍有待蘋果官方宣布。

>>>【新冠肺炎】蘋果憂銷情慘淡　5G iPhone或延遲發布

責任編輯：曾曉汶

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