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【新西蘭疫情】衛生部長違居家令去海灘 自斥白癡降職

環球社會熱點 14:27 2020/04/07

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新冠肺炎疫情仍未受控，全球多國實施居家令等限制措施。新西蘭政府上月亦宣布鎖國四星期以遏制疫情。但新西蘭衛生部長克拉克（David Clark）被揭發違反居家令，駕車帶家人到海灘玩。他形容自己「白癡」及公開致歉，並遭到降職。

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新西蘭於3月26日起實施居家令，措施將維持1個月，違者最高可罰款4,000新西蘭元（約1.9萬港元）及監禁半年。

英國《衛報》報道，新西蘭衛生部長克拉克公然違反居家令，開車到距離寓所2公里的山上踩單車，結果有民眾拍下他的行蹤及交給媒體，引起外界批評、克拉克更承認自己在政府實施居家令的首周，曾由開車帶家人到距離寓所20公里的海灘散步。

克拉克為自己違反居家令公開道歉，形容自己是一個「白癡」，當政府要求全民遵守居家令時，他作為衛生部長卻未能以身作則，作出缺乏判斷力的行為。

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克拉克表示，已向新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）請辭。但阿德恩發表聲明指，她在正常情況下會接受請辭，但由於目前疫情嚴峻，避免影響衛生部門決策，決定暫時保留克拉克的衛生部長職位，但剝奪其兼任副財政部長的職位，並將其於政府內閣的排名降至最後一位。

新西蘭再增54宗新冠肺炎病例，累計增至1,160人確診，目前12人於醫院留醫，其中4人的病情危殆。

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新西蘭衛生部長克拉克被揭發違反居家令，於新冠肺炎疫情下駕車帶家人到海灘玩，結果遭到降職。

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