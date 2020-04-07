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【港股反彈】環球股市現「牛氣」 港股有力追落後

金融經濟 14:59 2020/04/07

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受惠全球疫情最壞情況已過的憧憬，環球股市向好，隔夜美股升逾7%。隨着環球愈來愈多股市紛重返牛市，港股企穩後有望再上。

受美隔夜股道指颷升近1700點或7.7%帶動，今日亞股普遍高開，港股早曾升逾300點，重上24000點水平。港股昨日已見強勢，升破3月底的短期高位23791，今日再下一城衝越24000關，走勢進一步轉強。

南韓菲律賓股市 已隨美股步入牛市

事實上，除了港股與美股，在疫情數字放緩的利好下，環球主要市場都持續向好，其中多個市場都跟隨美股，轉身重返牛市。

在技術分析上，以指數由低位抽升20%為技術上步入牛市。受惠上月推出無限量寬及2萬億美元緊急經濟援助計劃救市，美股道指於由3月24日至26日，僅入了3日便由低抽升逾2成，率先步入技術牛市。其後美股稍為回落，但隔夜道指颷升逾1,600點後，已突破了3月26日的高位，走勢再轉強。截至周一收市，道指已由收市低位抽升22%，標普500指數亦由低位升19%。

除了美股外，環球多個主要市場亦已步入牛市。亞股中，以巿南韓股市最強，已由低位抽升約24%；菲律賓股市亦已低位回升22%。歐股中，以德股反彈最強，亦已由低位升19%，接近「見牛」。以上數字均是由收市低位計算，倘以各市場3月份的即市低位計，美股標指及德股已達低位升兩成步入技術牛市的目標。

 

 

美股疫情待闖高峰

環球股市回暖，主要是憧憬新型肺炎疫情擴散放緩，最壞的時間已過。於歐洲，盡管疫情仍肆虐，惟疫情最嚴重的意大利及西班牙，每日的新增確診數字均見回落，可見各地政府的居家政策見效。目前美國疫情仍嚴重，每日仍有逾2萬宗新增確診，數字仍高企，但美國疫情重災區紐約州亦見曙光，當地周日新增確診和入院人數雙雙回落。盡管華府警告，美國疫情本周會到達高峰期，不過隨着居家令對防控疫情擴散見效，高峰期過後美國疫情有望回落。

從以往經驗，股市見底會早於疫情見頂，事實上，環球主要市場普遍於3月19日至23日見底，其時疫情爆發正嚴重。

港股初步目標彈至24200關

疫情曙光初現，由美股為首帶動環球股市風險胃納回升，港股企穩後有望回升。恒指由1月20日高位的29174點，跌至3月中的21139點，港股由低位回升，恒指今早曾升穿24000水平，按黃金比率量度，恒指逼近下一個反彈目標，即低位反彈38.2%，約為24206點水平。倘港股能進一步反彈至50%，即為25154點水平。

 

相關文章：港股趨穩逼近期頂 降準以外有何期待？

若港股有力再上，何時才能重返牛市？按恒指於3月23日收市低位為26362點，港股現由低位累升約1成，若要重返牛市，即要低位累升2成，須達至26362點水平才技術上步入牛市。

責任編輯：錢家鋒
 

恒生指數 疫情 美股 香港股票 技術分析 美國 南韓 新冠肺炎 武漢肺炎

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