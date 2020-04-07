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【新冠肺炎】居家撐本地製作　HKTV電視劇YouTube足本重溫（附連結）

商業 14:40 2020/04/07

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香港電視亦重新把三套電視劇上載至官方YouTube頻道，讓大家免費足本重溫。（Facebook圖片）

現在說起HKTV（香港電視），大家可能只想起網購平台HKTV Mall。不過，HKTV數年前亦曾推出自家製的本地電視劇。因應港人留在家中抗疫，香港電視亦重新把電視劇上載至官方YouTube頻道，讓大家免費足本重溫。

【全球大流行】《哈利波特》新網頁設線上遊戲　助疫情下「解悶」

三套電視劇包括香港電視的開台劇《選戰》（2014）、《導火新聞線》（2015），以及《來生不做香港人》（2014）。

《選戰》屬於政治劇，故事設定為2022年的香港特首選舉。該劇由黃國強執導，李心潔、廖啟智和王宗堯等主演。自去年香港社運事件爆發，風雨飄搖時，欣賞《選戰》一劇會否另有得著？
《選戰》：https://bit.ly/2w8G0Fu

至於《導火新聞線》則以記者工作為主題，講述傳媒生態。此劇由梁小冰、周家怡、楊淇及王宗堯主演，後來更開拍電影版，口碑相當不俗。
《導火新聞線》：https://bit.ly/2UCOduX

而《來生不做香港人》，長達25集。此劇由張可頤、劉美君及潘燦良主演，抽寫香港人和中國之間，彼此關係的微妙變化和價值觀的差異。
《來生不做香港人》：https://bit.ly/344cnlp

除了香港電視的電視劇外，本地製作不得不提麥兜。日前，麥兜官方Facebook就發文表示：「今年長洲搶包山活動取消，冇法子唯有出麥兜頂頂癮！」由即日起至4月30日，電影《麥兜故事》亦會免費在YouTube播放。
《麥兜故事》：https://youtu.be/Lz-QIA0ZjOY

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責任編輯：葉泳珊

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