▲ 【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位

英國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數破5萬人，首相約翰遜（Boris Johnson）也是其一。在2019年贏得「英格蘭小姐」的幕克吉（Bhasha Mukherjee）選擇重返醫生崗位，為應對英國疫情出一分力。

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現年24歲的幕克吉為一名印度女生，9歲隨父母從印度移民英國。智商146的她懂得5種語言，在去年起擔任初級醫生。

在贏得英格蘭小姐的頭銜後，幕克吉代表英格蘭參加世界小姐，參選後暫停醫生的工作。幕克吉獲多國邀請擔任親善大使，並計劃專注於人道工作至今年8月。

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不過，隨著英國疫情爆發，幕克吉接到醫院同僚的訊息，訴說醫院面對的狀況有多嚴峻。幕克吉隨即與聯絡醫院的管理層，稱她想重返工作崗位。

幕克吉向美國有線新聞網絡（CNN）表示，在世界各地都有民眾因為新冠肺炎離世，而她的同僚正努力工作之際，倘她繼續戴著英格蘭小姐后冠，即使她在專注於人道工作，她仍覺得這是不當的。

幕克吉上周三返回英國，現正接受1至2周的居家隔離，隔離完畢後會重回位於波士頓Pilgrim Hospital工作。

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