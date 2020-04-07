【5G手機】印度封城持續 小米手機出貨量恐受累

▲ 小米去年海外市場收入佔比高達44%，料受全球疫情衝擊。

新冠肺炎疫情全球擴散影響，印度、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡等東南亞國家陸續宣布了半個月到一個月不等的「封城」措施，引起市場對全球電子產業鏈衝擊的擔憂。其中，小米 （01810） 海外市場收入佔比較重，其在印度市佔量排第一，料會受到衝擊。

中金公司發表研究報告指出，印度「 封城」如果長期化，對手機需求影響較大，但對全球供給鏈影響有限； 新加坡、馬來西亞 是東南亞主要半導體產品出口國，全球供應鏈的重要一環，如果疫情加劇，可能影響封測、存儲器等產品的供求關係。

越南過去幾年承接的中國製造業外遷，是東南亞主要的組裝基地，越南的嚴格管控或將影響三星等品牌產能，但中金認為中國組裝產能或可替代。

【印度鎖國】小米：印度銷售「沒有歸零」 料海外市場5月可復甦

小米海外收入佔比44%

據小米2019年業績公告，去年期海外市場收入為912.3億元人民幣，佔比達44.3%。報告亦提到 ，小米2019年全球手機出貨量為1.25億部。而市場研究公司 IDC數據顯示，小米2019年於印度的智能手機出貨量達4360萬部，按年增9.2%，市佔率為28.6%

結合兩者數據，可以推斷印度市場於去年佔小米手機出貨量大約35%。雖然小米預計5月份海外市場會出現復甦，但目前距離5月只餘3周多，疫情仍未見明顯的受控跡象。印度若繼續封城措施，恐會對小米的業績構成一定程度的打擊。

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