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【居家禁足】Lady Gaga群星網絡義演 為世界解悶

環球社會熱點 16:37 2020/04/07

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世衛將在美國時間4月18日舉行籌款演唱會，邀請Lady Gaga等知名藝人落力獻唱，為醫護打氣。

新冠肺炎蔓延全球，距離世界衛生組織宣布，疫情成全球大流行，至今將近一個月，各地醫療前線均出現醫療設備和物資短缺。世衛一直被指這次處理疫情不力，在一片罵聲中，發起籌款演唱會，邀請Lady Gaga等知名藝人落力獻唱，為醫護打氣。

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美國歌星Lady Gaga率先響應世衛呼籲，參加4月18日的大型籌款演唱會「One World: Together at Home」，其他參與的名人包括艾頓莊、保羅麥卡尼及碧咸等；演唱會將由幾位節目主持名嘴Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel、Stephen Colbert以及「芝麻街」成員主持，玩味十足。

Lady Gaga說：

「我們很榮幸能為全國，乃至全球的醫護前線打氣，對抗新冠肺炎疫情。」

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屆時演唱會將透過網上在全球免費播放。除美國當地電視台直播，英國廣播公司第一台（BBC one）亦會在4月19日轉播。

網上播放渠道眾多，包括Facebook、Instagram、YouTube、阿里巴巴、騰訊音樂、亞馬遜Prime Video等，全球觀眾安在家中便可欣賞。

據報至今已經籌得3500萬美元（2.7億港元），款項將用作世衞的新型肺炎應急基金。

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