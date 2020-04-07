林鄭加人工捱轟 印度總理減薪3成兼捐人工

新冠肺炎疫情下，多國領袖減薪，香港行政長官林鄭月娥堅持加人工惹非議。在印度，政府發聲明指，總理莫迪、內閣部長及所有國會議員由4月起減薪30%，維持至少一年。該3成薪金將捐給印度基金（Fund of India），用於對抗新冠肺炎。

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印度聯盟理事會部長瓦德卡爾（Prakash Javadekar）稱，內閣決定暫停國會議員地方發展計畫（Members of Parliament Local Area Development Scheme，MPLADS）2年，早前預留的資金也會用於應對疫情帶來的挑戰，涉及7900億印度盧比（逾800億港元）。

印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）官員此前已表明，3月減薪最多6成，與民眾共度時艱。

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除了印度，新加坡政府上月底宣布，高官減薪1個月、議員削津貼。新加坡政府宣布後不足半日，港府公布，特首和管治團隊將捐1個月薪金予公益金作慈善用途，估計涉及逾1,000萬元。特首辦日前強調，林鄭今次是按既定機制加人工，並獲得立法會批准。

美國財經網站「24/7 Wall St.」去年統計，全球年薪最高的領導人為新加總理李顯龍，約1255萬港元；其次為林鄭月娥，比美國總統特朗普、澳洲總理莫里森等大國領導人的年薪更高；莫迪不在20甲內。

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