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ZOOM擅傳數據到中國後 台灣行政院禁止使用

金融經濟 13:46 2020/04/07

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ZOOM上周五發聲明指，由於2月份流量急升，ZOOM錯把部分用戶分流到中國數據中心。

視像會議軟件公司ZOOM自被揭把用戶部分資料傳送到facebook後，又承認曾錯把數以千計用戶的會議分流到中國兩家數據中心處理，外界質疑該程式的保安能力。台灣行政院宣布，禁止公務機關及特定非公務機關使用ZOOM。

新型冠狀病毒疫情下，全球對即時視像會議需求大曾，令ZOOM被廣泛使用。不過，ZOOM上周五發聲明指，由於2月份流量急升，ZOOM錯把部分用戶分流到中國數據中心，雖指是「非常有限的情況」，已盡快修正漏洞，無政府客戶受影響，但市場已開始憂慮ZOOM帶來的安全和隱私問題。

台灣行政院資通安全處公布，行政院通函各公務機關及特定非公務機關必須召開遠端視訊會議時，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如ZOOM。若因情況特殊或國際交流需要，必須使用視訊軟體，目前各主要國際資訊服務商在疫情期間，均有提供免費軟體，例如Google或微軟等，各機關在資安風險評估下，可酌予考量運用。

美國紐約市教育部早前亦指，因應安全和私隱考慮，呼籲學校停用ZOOM作網上教學之用，並會安排師生轉用其他替代軟件。

相關文章：恒生用Zoom見客 適用於投資或保險

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疫情 軟件 台灣行政院 保安 台灣 中國 美國 Facebook Google 冠狀病毒

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