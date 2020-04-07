【滙豐不派息】被指教人借私貸買滙豐 滙豐小股東聯盟發起人：惡意中傷

▲ 匯豐小股東權益大聯盟發起人呂宇健（中），被指教人借私貸買匯豐以賺取息差。他今日發聲明指，市場出現對他的惡意中傷，會堅持自己的理念。（陳靜儀攝）

滙豐控股 （00005） 突然剎停派息惹眾多小股東不滿，更組成「滙豐小股東權益大聯盟」，要求滙豐回應股東訴求。不過有本地傳媒報道，聯盟發起人之一、香港中小型業主會創辦人呂宇健過去多年不斷教學員借私貸及銀行透支額度，以投資高息滙豐，滙豐停派息後迫於壓力發起聲討。

呂宇健最新發聲明指，原意透過成立聯盟拋磚引玉，與大眾探討一切可尋回一眾小股東，包括他自己應有權益的可能性，「本應是一個單純的理念，市場上卻出現一些負面的惡意中傷，並對本人的動機作出不同的揣測」。

他又指，從站出來的一刻已預計到必然會出現各種流言蜚語，但「世事豈能如意，但求無愧於心」。

呂宇健稱，此時此刻面對的「不單單是滙豐的出爾反爾、香港金融體系的漏洞，還有一些無限上綱上線的新聞炒作」，「如果每個人都沉默不語，奢望他人代自己發聲，最終只會淪為被不公平、不公義壓榨的一群。」他表示，會為自己所相信的理念，堅持和爭取下去。

有中小型業主會會員向本地傳媒透露，呂宇健過去教學員透過借貸不斷買入滙豐，只要維持6厘以上股息率、較貸款利率高，即可賺取息差。

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