星展：美股再大跌機會微 「大蕭條」情況短暫

▲ 星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福預期，美股由現水平再大跌空間不大

美股昨日急升，星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福表示，雖然政府推出多項措施，但仍要待歐美疫情見頂後，美股方可持續上升，現時美股正處於尋底階段，未來數周或會有大幅波動，但由現水平再大幅下滑的機會不大。

各國因應疫情紛紛封城，情況前所未見，侯偉福相信經濟倒退會猶如「大蕭條」期間，但這情況只屬短暫，因各國央行及政府強力介入，推出一連串刺激措施支持經濟，其中單計美國政府便推出了2.3萬億美元刺激經濟計劃；同時聯儲局亦推行無限量量化寬鬆措施，規模將相當於首三次量寬QE措施總和，為市場提供足夠的流動性。他又認為，現時情況與2008年金融海嘯期間不同，銀行槓桿較當時低，料銀行不會破產或出現償付問題。

可留意有穩定現金流的股票

資產配置方面，侯偉福建議次季平衡型資產組合中股票佔比50%，較保守的投資者可將比例降至25%至30%。他又建議投資者持有黃金，比重約為8%至10%。

他指投資者可留意有穩定現金流的股票，包括房託、內銀、歐洲主要油公司等，在固定收益方面則可考慮BBB至BB級債券，以賺取穩定派息。另外，可留意具增長概念的企業，例如來自數碼化、中資股、健康醫療等範疇的公司，當中包括電商、5G、雲計算、半導體等主題。

星展香港投資總監辦公室 （北亞區） 高級投資策略師李振豪表示，恒指上望26300點，下望則以23400點為第一個支持位，如跌穿或要見20500點。板塊方面，他認為可考慮電訊、基本消費等受疫情影響較小的行業；如果投資者認為疫情已過並有意撈底，則可留意濠賭股及航空股，但他提醒做法具高風險。

相關文章：

【港股落後】美股反彈一浪高於一浪 港股為何跟不上?

【安踏股價】 安踏彈升逾8% 大摩技術報告唱好兩體育用品股

【美股收市】尾市急飈逾1700點 道指收市升1627點



免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析