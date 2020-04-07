瑞銀：愈來愈多內地投資者尋找被低估的H股

▲ 瑞銀指，恒生AH股溢價指數處於140%或100%時，往往標誌著滬深300指數的頂部或底部。

全球疫情爆發引致股市大幅震盪，瑞銀證券中國股票策略團隊認為，近期流動性放鬆及兩會前後有更多財政刺激出爐的情況下，AH股溢價或微微下降，預期會有更多境內投資者在A/H兩地上市個股中尋找被低估的H股。

瑞銀證券指，目前共有119隻A/H兩地上市個股，恒生A-H股溢價指數跟蹤了其中的74隻。而119隻兩地上市個股中，49隻為央企（15只金融股、28只週期股、4只防禦股、2只科技股），32隻為地方國企、38隻為民企，截至2020年4月3日，這些股票在其H股流通市值總額中所佔比例分別為70%、6%和24%。

恒生AH股溢價指數處於140%或100%時，往往標誌著滬深300指數的頂部或底部。自2015年下半年以來，恒生AH股溢價指數如果為100%，往往伴隨滬深300指數觸底，該指數為140%，滬深300指數則觸頂，而2006年以來的中值為120。2020年1月31日時指數曾升至136，此後在4月3日時回落至127。

恒生AH股溢價指數跟蹤的74隻個股主要是在金融、週期性和防禦性行業中的央企和地方國企，目前市淨率低於1倍。

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