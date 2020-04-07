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【美國疫情】紐約挖壕埋屍 3500死充滿臨時屍房

環球社會熱點 13:44 2020/04/07

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【新冠肺炎美國疫情】紐約挖壕埋屍 3500死充滿臨時屍房（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情危急，死亡人數逼近1.1萬。單計美國疫情最重災區紐約市，已有近3,500人死亡。紐約雖已出動凍櫃車充當臨時停屍間，亦恐快爆滿。紐約市政府計劃，挖壕臨時埋屍。當局強調，會有尊嚴地臨時掩埋疫情死者屍體。

【美國疫情分佈】死亡過萬 紐約社交禁令罰款翻倍

美國檢測結果13日才出爐 亂象瀕生

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周一（6日）表示，市政府考慮在哈特島（Hart Island）挖壕，臨時掩埋疫情死者，供家屬容後處理死者身後事。

哈特島位於長島海峽，屬紐約市布朗克斯區。哈特島並無橋樑連接，渡輪是唯一對外交通。

紐約哈特島（紅點示）位於長島海峽，長年作為紐約市公墓，至今是大約1萬紐約人長眠之地

批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉

本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

哈特島在美國內戰時期曾當戰俘營，後來改為紐約市公墓，至今是大約1萬紐約人長眠之地。

白思豪形容，從歷史而言，哈特島是為疫情死者臨時埋屍地的明顯選擇。白思豪表示，挖壕工作會在短期內開始，每條坑道會存放10具遺體。

「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約

紐約死亡入院雙回落 見頂與否未可知

紐約市目前死亡人數幾乎是兩周前的10倍。

紐約市停屍間早已爆滿，市政府早前已調動數十輛凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬充當臨時殮房，足夠容納約3,600具遺體，惟現在也無法滿足需求。

凍櫃車成停屍間 紐約屍房早已爆滿

洛杉磯開放全民檢測 助篩查患者

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