【美國疫情】紐約挖壕埋屍 3500死充滿臨時屍房

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約挖壕埋屍 3500死充滿臨時屍房（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情危急，死亡人數逼近1.1萬。單計美國疫情最重災區紐約市，已有近3,500人死亡。紐約雖已出動凍櫃車充當臨時停屍間，亦恐快爆滿。紐約市政府計劃，挖壕臨時埋屍。當局強調，會有尊嚴地臨時掩埋疫情死者屍體。

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紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周一（6日）表示，市政府考慮在哈特島（Hart Island）挖壕，臨時掩埋疫情死者，供家屬容後處理死者身後事。

哈特島位於長島海峽，屬紐約市布朗克斯區。哈特島並無橋樑連接，渡輪是唯一對外交通。

▲ 紐約哈特島（紅點示）位於長島海峽，長年作為紐約市公墓，至今是大約1萬紐約人長眠之地

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哈特島在美國內戰時期曾當戰俘營，後來改為紐約市公墓，至今是大約1萬紐約人長眠之地。

白思豪形容，從歷史而言，哈特島是為疫情死者臨時埋屍地的明顯選擇。白思豪表示，挖壕工作會在短期內開始，每條坑道會存放10具遺體。

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紐約市目前死亡人數幾乎是兩周前的10倍。

紐約市停屍間早已爆滿，市政府早前已調動數十輛凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬充當臨時殮房，足夠容納約3,600具遺體，惟現在也無法滿足需求。

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