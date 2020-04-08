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【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死

環球社會熱點 11:02 2020/04/08

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【新冠肺炎美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情危急，死亡人數升至接近1.3萬。單計美國疫情最重災區紐約市，一城死亡人數已超過4,000人。紐約雖已出動凍櫃車充當臨時停屍間，亦無法滿足需求。紐約市政府決定，挖壕臨時埋屍。當局強調，會有尊嚴地臨時掩埋疫情死者屍體。

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美國紐約市至今超過4,000人死於疫情，市政府早前出動凍櫃車充當臨時停屍間，也已經爆滿

紐約市政府決定在哈特島（Hart Island）挖壕，臨時掩埋疫情死者，島上日前已有工程車在動工

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紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）日前表示，市政府準備在哈特島（Hart Island）挖壕，臨時掩埋疫情死者，供家屬容後處理死者身後事。

哈特島位於長島海峽，屬紐約市布朗克斯區。哈特島並無橋樑連接，渡輪是唯一對外交通。

紐約哈特島（紅點示）位於長島海峽，長年作為紐約市公墓，至今是大約1萬紐約人長眠之地

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哈特島在美國內戰時期曾當戰俘營，後來改為紐約市公墓，至今是大約100萬紐約人長眠之地。

白思豪形容，從歷史而言，哈特島是為疫情死者臨時埋屍地的明顯選擇。白思豪表示，挖壕工作會在短期內開始，每條坑道會存放10具遺體。

哈特島長年作為紐約市公墓，至今是大約100萬紐約人長眠之地

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紐約市死亡人數，已在兩周時間內激增至少10倍，由數百人變成數千人。

紐約市停屍間早已爆滿，市政府早前已調動數十輛凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬充當臨時殮房，足夠容納約3,600具遺體，惟現在也無法滿足需求。

凍櫃車成停屍間 紐約屍房早已爆滿

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