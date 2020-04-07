【全球大流行】Piko太郎推《PPAP》防疫版　洗腦神曲爆紅有原因？

▲ 新冠肺炎疫情持續，日本搞笑藝人Piko太郎日前推出洗腦新作《PPAP》防疫版，在Youtube短短發布兩日已吸280萬觀看次數。(Youtube截圖)

新冠肺炎疫情持續，為了鼓勵大眾注意個人衛生，日本搞笑藝人Piko太郎日前推出洗腦新作《PPAP》防疫版，在Youtube短短發布兩日已吸280萬觀看次數。事實上，Piko太郎每次的歌曲帶來的效應卻相當強大， 究竟背後爆紅原因是什麼？

Piko太郎4年前以演唱《Pen-Pineapple-Apple-Pen》（PPAP）一曲在全球爆紅。然而，該歌曲並非什麼大製作，網上消息指該影片拍攝只花了約10萬日圓，但帶來的效應卻相當強大，實際原因有３個。

１）容易模仿

歌曲符合「網紅影片公式」，也就是擁有令人上癮的節奏、簡單易明的歌詞以及滑稽舞步。上述特點令各界人士均易於模仿及翻玩拍攝，不論是否懂得跳舞及唱歌的市民，甚至藝人及團體等，受眾層甚廣。

２）行銷與包裝

Piko太郎形象鮮明，在影片中的形象符合「落差萌」，外表看起來像是黑道或流氓，但卻跳著詭異的舞步，予人意猶未盡的惑覺，具一定娛樂性。

３）具有二次創作及傳播空間

影片定位清晰，依靠網絡傳播，且具有二次創作空間。當歌曲引起大眾關注後，觀眾會主動轉發，甚至參與二次創作，均有助將原作者影片的傳播，及知名度推進。

事實上，當年南韓Psy大叔，也是因為這種模式而爆紅。總括而言，若要成功做到「網紅」，則要創作能引起共鳴的影片，吸引網友大量轉分享，不過拍攝者應具備自己風格，及不斷創造話題才能吸引粉絲持續關注。至於在擁有一定的粉絲數量後，下一步可考量如何結合商業元素創造更多價值。

責任編輯：蘇穎琪

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