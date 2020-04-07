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【美國疫情】洛杉磯開放全民檢測 助篩查患者

環球社會熱點 13:08 2020/04/07

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位於加州的洛杉磯縣為加強篩檢患者，宣布擴大新冠肺炎病毒檢測範圍，讓所有民眾都可申請檢測。

美國的新冠肺炎疫情仍嚴峻，美國確診人數增至超過33萬，死亡人數突破1萬。加州的確診人數也突破1.4萬，位於加州的洛杉磯縣為加強篩檢患者，宣布擴大新冠肺炎病毒檢測範圍，讓所有民眾都可申請檢測。

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洛杉磯縣衛生官員表示，該縣於周一增至6,360人確診新冠肺炎，洛杉磯市周一則再增192人確診，該市累計增至2,851人確診，單日增幅為7%，是該市數周以來首錄單位數確診增幅。

美國全國廣播公司（NBC）報道，洛杉磯縣於周一（6日）宣布，將新冠肺炎病毒檢測的範圍，由目前感染風險最高的人群，擴大至全部民眾都可申請於洛杉磯市接受檢測。

洛杉磯縣擴大範圍前，僅得65歲或以上長者、有潛在健康問題或出現新冠肺炎症狀人士可接受新冠肺炎病毒檢測。

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洛杉磯市本周可測試約1.8萬人，市長加切蒂（Eric Garcetti）表示計劃於本周末前再進行額外一倍的測試，預料可於本周內為3.6萬人檢測。但加切蒂強調擴大檢測需時，不可能馬上可為所有民眾安排檢測。

加切蒂又指，目前洛杉磯縣共有1,116張病床可接收新冠肺炎患者、380個重症監護床位及1,012台呼吸機，而床位數目自上周以來亦不斷增加。另外，洛杉磯會議中心亦已改建成有250個床位的臨時醫院，將於下周起接收患者。

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