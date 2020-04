福西：新冠肺炎或會捲土重來　難以回復正常狀態

美國衛生顧問福西(Dr. Anthony Fauci )周一(6日)在白宮新聞發布會上表示,世界或不會回復至在新冠肺炎爆發前的「正常狀態」。

據CNBC報道,福西指出,許多針對新冠肺炎的療法以及好幾種相關疫苗的研發都已在進行階段,令他感到自信:。「我們將不用回到現時的狀態。」(that we will never have to get back to where we are right now.)

然而,他續指,即使疫苗正在研發之中,但亦未能回復至病毒擴散前的正常狀態,因這種病毒或會經常成為社會中迫在眉睫的威脅。福西早前亦曾指出,新冠肺炎病毒或有機會在每年「捲土重來」,特別是在未來沒有疫苗預防底下,疫情有爆發機會。他在周一表示,希望科學家可以在這段時間研發治療藥物以及可行疫苗,有助控制這種病毒。

福西指:「當我們說回復正常時,意味著與我們現在正在經歷的事情截然不同,因為現在我們處於非常緊張的緩解狀態。」他認為,若所謂「回復正常」是指沒有新冠肺炎病毒出現時情況,那麼要回復「正常水平」是不可行。「如果回復正常是指從未出現過新冠肺炎病毒問題,在有方案出現是完全確保可以保護到人口前,我不認為這是可以發生。」