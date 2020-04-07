▲ 【美國疫情】檢測結果最長13日才出爐 亂象瀕生

美國新冠肺炎確診個案稍為回落，部分州分已擴大檢測，但仍存在檢測困難的問題。雖然有了更新、更快速的檢測方法，但全國醫生和官員稱，檢測結果出爐太慢。「檢測失衡」問題也持續，在很多疫區，檢測所需的棉籤和試劑都供不應求。

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加州一間大型兒童醫院的病理學家Elaine Cham於3周前指，病毒檢測混亂終於受控，可將測試送到史丹福大學醫學中心的實驗室，並在一天之內獲得結果。

不過，美國擴大檢測後再次陷入混亂。史丹福大學實驗室積壓太多測試，Elaine Cham將樣本送往另一間大型實驗室公司，但結果需13天才出爐。因此，她再改用加州大學實驗室，等待時間縮短至2至3日。她形容這個亂象「荒謬」。

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市場上愈來愈多快速測試上架，實驗室公司Quest和LabCorp每天進行數千個測試，但追不上疫情擴散速度，試劑供不應求。持續失衡的檢測方法不但延長了試劑配給時間，更妨礙患者接受治療。

大城市健康聯盟（Big Cities Health Coalition）執行總監胡利亞諾（Chrissie Juliano）指出，很多社區處於瞎眼狀態，主因聯邦政府未能提供足夠的檢測，同時又缺乏完整資訊，當地衛生部門只能憑感覺下決定。

聯盟由波士頓、芝加哥、洛杉磯、西雅圖和紐約市的30個公共衛生部門高層組成。

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