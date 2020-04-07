【新冠肺炎】英遊戲廠商響應政府　遊戲中加入「留在家中」宣傳板

▲ 英國政府亦通過和當地多間遊戲開發商合作，在多個熱門遊戲中，宣傳有關於新冠肺炎的健康信息。

隨著新冠肺炎疫情不斷擴大，很多人都會選擇留在家中抗疫。世衛日前就表示，推廣遊戲可以讓更多人願意留在家中，鼓勵更多市民留家打機抗疫。英國政府亦通過和當地多間遊戲開發商合作，在多個熱門遊戲中，宣傳有關於新冠肺炎的健康信息，甚至有開發商利用地理定位技術（Geo-targeting），在遊戲中的宣傳版，顯示「Stay At Home, Save Lives」的字樣。

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據外國科技網站Games Rader指，英國多間遊戲開發商積極響應政府的號召，鼓勵玩家留在家中。其中由King Digital Entertainment開發的熱門手機遊戲Candy Crush Saga，亦大量植入「Stay At Home」，該公司更向政府提供230個廣告位，用作於宣傳公共衛生信息。

此外，Codemasters的Dirt Rally 2.0、Rebellion的狙擊之神4及Strange Brigade遊戲中，都紛紛出現「Stay At Home」的信息。而且Codemasters在未來數周，會在更多歐美遊戲中，加入更多與健康相關的訊息。

▲ Dirt Rally 2.0出現「Stay At Home」的信息。(網上資料圖片）

Rebellion聯合創辦人兼行政總監Jason Kingsley OBE表示，狙擊之神4及Strange Brigade疫情下重要的消遣活動之一，所以在遊戲中增加健康資訊，相信教育成效會更大。

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責任編輯：曾曉汶

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