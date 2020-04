【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格

▲ 【英國疫情】英媒:從中國進口350萬份試劑全部不合格

英國疫情持續,英國向中國訂購350萬份新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)試劑,希望能作大規模測試。不過,英媒報道指,英國公共衛生部指,從中國進口的試劑無法通過測試,只能驗出重症患者,無法驗出輕度症狀及無症狀患者。

英國《泰晤士報》(The Times)報道指,英國公共衛生部總監牛頓(John Newton)表示, 從中國進口的試劑無法通過測試,形容這批試劑「未好得足以值得大規模使用」(not good enough to be worth rolling out in very large scale)。

牛頓是英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)任命,所負責監管進行病毒檢測的人士。夏國賢曾指,「沒有檢測比糟糕的檢測好」(no test is better than a bad test)

報道指,牛頓表示,這批試劑只能驗出重症患者,無法檢測輕度症狀及無症狀患者,而由於英國政府希望驗出輕度症狀的患者,當局需要一些比這個更好的試劑,作大規模檢測。

英國首席醫學顧問惠蒂(Chris Whitty)周一指,有效的試劑可能需要幾個月的時間才成功研發。

負責評估檢測效果的牛津大學醫學教授貝爾(John Bell)曾指,政府現時的檢測並不有效,料最快要等5月才能出現有效的大規模測試。

