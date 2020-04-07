【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格

▲ 【英國疫情】英媒：從中國進口350萬份試劑全部不合格

英國疫情持續，英國向中國訂購350萬份新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）試劑，希望能作大規模測試。不過，英媒報道指，英國公共衛生部指，從中國進口的試劑無法通過測試，只能驗出重症患者，無法驗出輕度症狀及無症狀患者。

英國《泰晤士報》（The Times）報道指，英國公共衛生部總監牛頓（John Newton）表示， 從中國進口的試劑無法通過測試，形容這批試劑「未好得足以值得大規模使用」（not good enough to be worth rolling out in very large scale）。

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牛頓是英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）任命，所負責監管進行病毒檢測的人士。夏國賢曾指，「沒有檢測比糟糕的檢測好」（no test is better than a bad test）

報道指，牛頓表示，這批試劑只能驗出重症患者，無法檢測輕度症狀及無症狀患者，而由於英國政府希望驗出輕度症狀的患者，當局需要一些比這個更好的試劑，作大規模檢測。

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英國首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）周一指，有效的試劑可能需要幾個月的時間才成功研發。

負責評估檢測效果的牛津大學醫學教授貝爾（John Bell）曾指，政府現時的檢測並不有效，料最快要等5月才能出現有效的大規模測試。

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