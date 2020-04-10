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【科技抗疫】助準確鎖定緊密接觸者　營銷分析AI為抗疫出力

科技 16:00 2020/04/10

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以色列初創Neura著手將該企在個人化、數據分析與提高顧客互動的技術，應用在行蹤監察上。

為防疫情傳播，與新冠肺炎病患有接觸的人都可能需要隔離，當中需判斷誰曾與緊密接觸者接觸過，單靠個人申報準確性有限。有初創研究以手機數據為基礎的監察分析平台，可以更準確追查傳染鏈，辨認出高危的緊密接觸者，並已獲多個政府採用。

以色列初創Neura，原先是開發營銷相關方案的公司，透過定位功能以及機器學習算法，協助客戶向目標顧客推廣。行政總裁Amit Hammer解釋，其AI（人工智能）平台以機器學習算法，將由移動裝置、物聯網裝置等得來的傳感器數據進行分析，深度了解人類行為，進行位置定位以及後續的推廣活動。他續指，今年2月起，已開始為應對疫情，思考手上技術可以怎樣幫助，「有健康機構與政府組織接觸我們求助。」因此著手將該企在個人化、數據分析與提高顧客互動的技術，應用在與疫情相關的行蹤監察上。

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手機判斷目標位置行蹤

他介紹，其人口互動平台（population engagement platform）可以讓機構即時監察病毒的傳播發展，尋找病毒傳播鏈，協助決策從以控制肺炎傳播速度。系統集結多個途徑所收集的匿名數據，相比起準確性並不滿意的手機GPS，Neura的技術基礎是根據手機上多個傳感器，收集數據包括光線強弱、WiFi連線情況等，平台憑這些數據進行分析，以判斷指定對像的行蹤，協助鎖定與他有緊密接觸，需隔離的人。他指，有關方案已獲多個政府或健康機構採用，惟未有透露詳情。

Neura的分析技術，可以提高流行病學調查準確性，從而鎖定需要隔離者。（Neura提供圖片）

Amit Hammer強調，將營銷技術轉換成醫療相關並不困難，兩個領域實質上很相似。他續指，比起傳統的方案，他們能對傳染病傳播途徑提供更準確的調查結果，協助醫療隊伍加快控疫，減少不必要的大規模隔離，「焦點是如何發現真正與被感染者緊密接觸的人。」但他補充，現階段平台對位置數據的掌握仍不足，未能做到非常快（Ultra-fast）與足夠高可信度的決策，有待加強。

記者：周俊霖

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