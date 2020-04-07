【港股落後】美股反彈一浪高於一浪 港股為何跟不上?

美股道指昨大升逾7%，升越3月底首浪低位反彈逾20%時所見高位。標普500指數及科技股納指同升逾7%。以3月底低位計，標指亦隨道指升約21%，重返技術牛市；即使以收市計價，標指亦累彈逾19%，距牛市界綫只是一步之遙。

美股勁彈觸發點為投資者偷步炒疫情受控憧憬，儲局無限QE穩住信貸市場，投資者放下對企業債大規模違約，資金斷裂的憂慮，風險胃納回升才是關鍵。恐慌過後，資金尋求更高回報，股票風險資產自然是投資者的另一主要選擇，而疫情受控的憧憬只是為蓄勢待發的資金提供了一個藉口。

港股跌幅遠較美股低 鐘擺效應弱

資金既然重投股票風險資產，那麼為何港股又未能同步受惠呢? 美股3大指數隔夜全綫飆逾7%，港股半日卻僅升不足百點或0.4%，表現完全不成比例。

這或可以由市場的「鐘擺效應」解釋，即股市大多時間並不會處於均衡點，不是擺向「超買」一方，便是擺向「超賣」一方。美股3大指數早前在疫情失控、信貸爆褒憂慮下，由高位崩盤式狂瀉33%至38%。現恐慌已過，即使復報式低位反彈後，3大指數仍全綫較2月中高位累跌逾兩成。

恒指迫關鍵阻力位 北水大減欠動力

至於港股，由於中港疫情提前受控，亦未經債市違約憂慮的洗禮。恒指最多由高位累跌不足28%，現由低位反彈最多14%，收復過去兩個多月約8000點跌幅約38%，迫近黃金比率量度的主要反彈目標24200，在此技術阻力位初遇阻力也屬可以理解。

恒指今早一度試穿24000關，高見24099才見升幅收窄，遠高於3月底前高位23679，走勢上也屬一浪高於一浪。

港股今早升勢不似預期，另一主因可能是滬深港通股暫停交易3日後，今早重開的淨買盤大縮水，半日只有不足2億元北水淨流入，較上周三收爐前約30億元淨買盤大減逾九成。缺少北水支持，港股上升動力自然稍減。

惟只要國際資金風險胃納持續升温，資金輪流炒下，港股短綫仍可樂觀。尤其港滙強勢，今早高見7.7512，距7.75強方保證只差12點子。資金流入本港後，只要股市動力加強，不難吸引泊港資金加入短炒一番，推動恒指上試25000點下一反彈目標。

撰文：劉德斌