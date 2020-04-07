【航空告急】漢莎航空傳永久停飛廉航　未來兩周籌備集資

▲ 據外電報道，德國漢莎航空正考慮永久停飛旗下廉航德國之翼（Germanwings），並計劃在未來兩周內進行融資。

路透社報道，德國航空公司漢莎航空（Lufthansa）正考慮在債券及股票市場融資，度過新冠肺炎疫情難關，集資計劃可能包括發行可換股債券、發行新股或配股，消息人士指融資可能在未來兩個星期內進行。疫情爆發以來，漢莎逾9成飛機已經停擺，公司亦與德國政府商討，要求政府提供流動性支持。

報道又指，漢莎將在周二舉行的董事會上討論永久停飛旗下廉航德國之翼（Germanwings），不過尚未有最終決定，發言人強調，公司將檢視業務並考慮所有可行的選擇以削減成本，彌補新冠肺炎疫情帶來的損失。

香港方面，國泰航空 （00293） 去年收購香港快運（HKExpress），上月也宣布香港快運會停飛至4月底。

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